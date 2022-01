Robert Lewandowski é eleito melhor jogador do mundo pela Fifa

Às 15h desta segunda-feira (17) de Zurique, Suíça, a Fifa premiou Robert Lewandowski como o melhor jogador do mundo da temporada na premiação The Best.

O polonês camisa nove do Bayern de Munique, Robert Lewandowski foi o vencedor da premiação da Fifa no ano passado. Em uma boa fase, o atacante fez 8 assistências e marcou 51 gols em 44 partidas na temporada passada.

Concorrendo ao troféu com Lewandowski estavam Lionel Messi, indicado ao prêmio pela primeira vez fora do Barcelona e o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool.

Em 57 partidas pelo Barcelona e pela seleção argentina no ano passado, Messi acumulou 43 gols e 17 assistências. O capitão da argentina também liderou a seleção na vitória da Copa América e a Copa do Rei, pelo Barcelona. O argentino já venceu seis vezes a premiação, e é o jogador mais premiado.

Considerado azarão na premiação, o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool apareceu pela segunda vez na lista dos 3 melhores jogadores do mundo. Em 2018, com a boa temporada no Liverpool, Salah tinha grandes chances de levar o troféu. Em 2021, o egípcio registrou 26 gols e seis passes em 45 partidas. Porém, encerrou a temporada de 2020/2021 sem títulos.

Os vencedores de todas as categorias

Melhor jogador

Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

Lionel Messi (PSG)

Mohamed Salah (Liverpool)

Melhor jogadora

Alexia Putellas (Barcelona)

Jennifer Hermoso (Barcelona)

Sam Kerr (Chelsea)

Melhor goleiro

Édouard Mendy (Chelsea)

Gianluigi Donnarumma (Milan e PSG)

Manoel Neuer (Bayern de Munique)

Melhor goleira

Christiane Endler (PSG)

Ann-Katrin Berger (Chelsea)

Stephanie Labbé (PSG)

Melhor treinador

Thomas Tuchel (Chelsea)

Pep Guardiola (Manchester City)

Roberto Mancini (Seleção da Itália)

Melhor treinador(a) de futebol feminino

Emma Hayes (Chelsea)

Lluis Cortés (Barcelona)

Sarina Wiegman (Seleções da Holanda e Inglaterra)

Prêmio Puskás de gol mais bonito

Erik Lamela (Tottenham x Arsenal, 14 de março de 2021)

Patrik Schick (República Tcheca x Escócia, 14 de junho de 2021)

Mehdi Taremi (Chelsea x Porto, 13 de abril de 2021)