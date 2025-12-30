Casual

Rituais de banhos simples para o Ano Novo

Rituais e cuidados de beleza podem auxiliar a saúde mental e a da pele para a virada de ano

Ano Novo: óleos essenciais para energizar o corpo para 2026 (Oleg Breslavtsev/Getty Images)

Júlia Storch
Repórter de Casual

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 07h56.

Rituais simples podem trazer um início de ano com outro astral. Além das produções para as festas, um ritual que estimula os sentidos para o momento do banho pode renovar as energias, oferecer equilíbrio, felicidade e até regular o estresse.

A Dra. Fernanda Chauvin, especialista em dermatocosmética e CEO da Ellementti Dermocosméticos, recomenda os esfoliantes com ação purificante e detox que auxiliam a restaurar a microcirculação, diminuir a intoxicação, a inflamação, o cortisol e a inibir a retenção hídrica.

“Também é importante os produtos conterem em sua formulação ativos ricos em oligoelementos que oferecerão hidratação além das propriedades desintoxicantes e purificantes”, diz.

Para ela, os rituais e cuidados de beleza podem ser pensados para auxiliar a saúde mental e a da pele. “Minha indicação é somar produtos de apelo sensorial que oferecem alto poder de relaxamento e sensação de bem-estar, podendo até mesmo aguçar os sentidos com aromas e texturas de alimentos para os produtos, como chocolate, açaí, café, menta, como exemplos".

Além disso, a aromaterapia tem muito a colaborar. “Isso porque os óleos essenciais puros não só entregam a ativação do olfato pelo aroma, mas também ativam o sistema límbico. Cada um deles pode despertar diferentes conexões, memórias e sentimentos”, conta Fernando Amaral, osmólogo especialista em óleos essenciais e CEO da WNF. Segundo o especialista, os seguintes óleos essenciais podem despertar diferentes desejos.

    • Amor: Gerânio, Palmarosa ou Petit Grain
    • Paz: Lavanda, Erva-Doce, Laranja-Doce
    • Alegria: Limão Siciliano, Bergamota, Grapefruit
    • Saúde: Melaleuca (Tea Tree), Lemongrass, Junípero
    • Proteção: Alecrim, Cipreste
    • Contra a melancolia: Gerânio, Sálvia, Lavanda e Laranja-Doce

Para montar esse momento de autocuidado sensorial, Fernando recomenda colocar em uma esponja de fibra natural (como luva ou bucha vegetal) de 8 a 10 gotas de óleos essenciais — puros ou combinados — e a reservar no box. Durante o banho, coloque a esponja próxima ao fluxo de água do chuveiro, sem estar diretamente sob o jato. “O calor e o vapor ativarão os compostos aromáticos, preenchendo o ambiente com fragrâncias terapêuticas que atuam nas emoções e no corpo", diz.

Não utilize a esponja diretamente sobre a pele durante o banho. "Vamos trabalhar a aromaterapia, por meio desta técnica que favorece a inalação segura dos óleos essenciais e contribui para um momento de equilíbrio físico e emocional, promovendo um ritual de bem-estar alinhado com práticas naturais e sustentáveis".

