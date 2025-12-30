Rituais de banhos simples para o Ano Novo

Rituais simples podem trazer um início de ano com outro astral. Além das produções para as festas, um ritual que estimula os sentidos para o momento do banho pode renovar as energias, oferecer equilíbrio, felicidade e até regular o estresse.

A Dra. Fernanda Chauvin, especialista em dermatocosmética e CEO da Ellementti Dermocosméticos, recomenda os esfoliantes com ação purificante e detox que auxiliam a restaurar a microcirculação, diminuir a intoxicação, a inflamação, o cortisol e a inibir a retenção hídrica.

“Também é importante os produtos conterem em sua formulação ativos ricos em oligoelementos que oferecerão hidratação além das propriedades desintoxicantes e purificantes”, diz.

Para ela, os rituais e cuidados de beleza podem ser pensados para auxiliar a saúde mental e a da pele. “Minha indicação é somar produtos de apelo sensorial que oferecem alto poder de relaxamento e sensação de bem-estar, podendo até mesmo aguçar os sentidos com aromas e texturas de alimentos para os produtos, como chocolate, açaí, café, menta, como exemplos".

Além disso, a aromaterapia tem muito a colaborar. “Isso porque os óleos essenciais puros não só entregam a ativação do olfato pelo aroma, mas também ativam o sistema límbico. Cada um deles pode despertar diferentes conexões, memórias e sentimentos”, conta Fernando Amaral, osmólogo especialista em óleos essenciais e CEO da WNF. Segundo o especialista, os seguintes óleos essenciais podem despertar diferentes desejos.

Amor: Gerânio, Palmarosa ou Petit Grain Paz: Lavanda, Erva-Doce, Laranja-Doce Alegria: Limão Siciliano, Bergamota, Grapefruit Saúde: Melaleuca (Tea Tree), Lemongrass, Junípero Proteção: Alecrim, Cipreste Contra a melancolia: Gerânio, Sálvia, Lavanda e Laranja-Doce



Para montar esse momento de autocuidado sensorial, Fernando recomenda colocar em uma esponja de fibra natural (como luva ou bucha vegetal) de 8 a 10 gotas de óleos essenciais — puros ou combinados — e a reservar no box. Durante o banho, coloque a esponja próxima ao fluxo de água do chuveiro, sem estar diretamente sob o jato. “O calor e o vapor ativarão os compostos aromáticos, preenchendo o ambiente com fragrâncias terapêuticas que atuam nas emoções e no corpo", diz.

Não utilize a esponja diretamente sobre a pele durante o banho. "Vamos trabalhar a aromaterapia, por meio desta técnica que favorece a inalação segura dos óleos essenciais e contribui para um momento de equilíbrio físico e emocional, promovendo um ritual de bem-estar alinhado com práticas naturais e sustentáveis".