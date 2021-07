Rio de Janeiro dará benefícios para nômades digitais

Foi lançado ontem (1) pela prefeitura do Rio de Janeiro, em parceria com a Riotur, um programa de incentivo para que trabalhadores remotos, ou nômades digitais, tenham benefícios em suas estadias temporárias na capital carioca.

Uma das medidas do projeto é o selo Rio Digital Nomads, um selo para hospedagem como hotéis e hostels que trazem tarifas mais baixas para viajantes que fecharem pacotes de longa estadia. “Espaços de coworkings também podem ganhar essa autenticação, que será oferecida pela Riotur”, publicou a prefeitura em nota.

Acelerada pela pandemia, o trabalho remoto atingiu mais 7,3 milhões de brasileiros, segundo dados da Pnad Covid de novembro de 2020, divulgados pelo IBGE. “Já o site Nomad List, principal portal sobre nomadismo digital, estima que até 2035 exista 1 bilhão de nômades digitais no mundo”, divulgou a prefeitura do Rio de Janeiro.

“O nomadismo digital é uma tendência de comportamento mundial, não tem volta”, disse a presidente da Riotur, Daniela Maia. “A relação das pessoas com o trabalho mudou em todo o planeta, permitindo que muitos decidam em qual cidade viver, independentemente de onde funciona a sua empresa. Esses tempos modernos permitem a experiência de se viver onde se deseja. Estamos oferecendo essa cidade incrível que é o Rio a todos que queiram viver como um carioca. Seja por um mês ou por vários”, completou.

Para atrair os viajantes, a prefeitura estimula os estabelecimentos para que ofereçam infraestrutura básica com bom custo-benefício. “Além disso, o município já solicitou ao Conselho Nacional de Imigração a regulamentação da entrada dos nômades digitais no Brasil, eventualmente com a criação de um visto específico que abarque a atividade”, segundo nota da prefeitura.

“O pedido de regulamentação da entrada desse público no país com um visto específico para esta finalidade é uma conquista. Com esta medida, o Brasil se equipara agora a locais como Alemanha, Noruega, Portugal, Emirados Árabes e Bahamas. É a cidade do Rio na vanguarda e inovando mais uma vez”, disse o prefeito Eduardo Paes.

Até o momento o projeto conta com 56 hotéis, 14 hostels e 18 espaços de coworking cadastrados e que podem ser checados no site: http://www.nomadesdigitais.rio/

