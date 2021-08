Rihanna se torna bilionária — e não foi com a música

Oficialmente, segundo estimativas de patrimônio feitas pela revista Forbes, Rihanna é a mais nova bilionária no planeta. Com uma fortuna avaliada em 1,7 bilhão de dólares, os números fazem de Rihanna a musicista mais rica do mundo, ficando atrás apenas para Oprah Winfrey como a artista mulher mais rica.

Se engana, no entanto, quem pensa que a carreira de mais de 15 anos como cantora, compositora e atriz foi a grande responsável financeira por esse feito — ainda que esse fato tenha alavancado a cantora para o mundo.

Além da arte, Rihanna despontou nos últimos anos como uma grande empresária. Em 2017, Rihanna lança oficialmente a Fenty Beauty, sua marca própria de cosméticos, que ficou amplamente popular por sua ampla inclusão em todos os tons de pele e gênero.

De acordo com o levantamento da Forbes, é dessa recente empresa que vêm o grosso do patrimônio de Rihanna: cerca de 80% de sua fortuna, algo na casa do 1,4 bilhão de dólares, vem do valor de mercado da Fenty Beauty, do qual a Forbes pode confirmar que 50% da empresa ainda está nas mãos da cantora.

O resto está em sua participação em sua empresa de lingerie, a Savage x Fenty, avaliada em 270 milhões de dólares. E, por último mas tão importante quanto, seus ganhos de sua carreira como atriz e musicista no topo das paradas — um valor significativo, já que Rihanna se tornou a artista mais vendida digitalmente da história e com mais singles no Top 100 dos Estados Unidos (recorde concedido pelo Guinness Book)

Para além dos sucessos nas paradas, como Rude Boy, Love The Way You Lie (com participação do Eminem), What’s My Name?(com participação de Drake) e Only Girl (In The World), Rihanna é uma estrela maior nas redes sociais: são 101 milhões de seguidores no Instagram e 102,5 milhões no Twitter — e esses números gigantes nas redes também devem render bons trocados para a artista/empresária.

O sucesso da Fenty Beauty

Como relatado pela Forbes, a Fenty Beauty é, inegavelmente, a origem mais importante de seu patrimônio. A empresa, que é uma é uma joint venture 50-50 com o conglomerado francês de bens de luxo LVMH (administrado por Bernard Arnault, um dos homens mais ricos do planeta que sempre disputa o topo da lista com Jeff Bezos, Elon Musk e Bill Gates), aposta em produtos com uma ampla gama de cores — a base, por exemplo, é oferecida em mais de 50 tons, incluindo tons mais escuros, mais difíceis de encontrar para mulheres negras.

Disponíveis online e nas lojas Sephora — que também é propriedade da LVMH — os produtos da marca foram um sucesso inegável no mercado de beleza. Em 2018, logo no seu primeiro ano de existência, a linha promovida pela cantora gerou mais de 550 milhões de dólares em receitas anuais, de acordo com dados da própria LVMH. A Fenty Beauty superou outras marcas fundadas por celebridades como a Kylie Cosmetics de Kylie Jenner e a KKW Beauty de Kim Kardashian West.

Graças aos impressionantes múltiplos com os quais as empresas de beleza estão negociando, resultado de uma explosão do mercado nos anos anteriores, segundo estimativas da Forbes, a Fenty Beauty alcançou um valor de mercado de impressionantes 2,8 bilhões de dólares.

E todos os sinais apontam para o fato de que a empresa deve continuar com seu crescimento de forma acelerada. Em seu relatório anual para 2020, a LVMH disse que a subsidiária Fenty Skin, lançada no ano passado, teve um "início muito promissor" e "gerou um burburinho no mercado sem precedentes", e que a Fenty Beauty "manteve seu apelo como marca de maquiagem premium".