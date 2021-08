Bodylaser investe R$ 5 milhões em centro de treinamento na Barra da Tijuca

Bodylaser, empresa com sede no Rio de Janeiro e atuação nacional, especializada em depilação a laser, investirá R$ 5 milhões em um centro de treinamento na Barra da Tijuca, voltado para a capacitação e atualização de profissionais da empresa. A rede, criada no ano passado, tem hoje mais de 60 unidades em funcionamento e ultrapassou as 170 franquias vendidas que, em sua maioria, serão abertas até o final de 2021. O plano de expansão prevê 200 unidades abertas até o final de 2022.

Além da Bodylaser, o Grupo Orthopride prevê terminar o ano de 2021 com 200 unidades Orthopride funcionando e cerca de 25 unidades de Face2Face, especializada em harmonização facial, abertas. O faturamento do Grupo Orthopride como um todo (Orthopride, Bodylaser e Face2Face), deve ultrapassar R$ 300 milhões em 2021.

Na semana passada, o ator Caio Castro, novo embaixador da Bodylaser, começou a gravar os vídeos da nova campanha da companhia, dentro de uma estratégia de investir na comunicação com influenciadores.

“A experiência com influenciadores nos mostrou pontos positivos, sobretudo de construção da personalidade da marca. O Grupo Orthopride como um todo já tem o surfista Gabriel Medina como imagem da Orthopride, nossa empresa com foco em ortodontia, juntamente com o ator Caio Castro, que agora também é a imagem de Bodylaser dentro do conceito de depilação”, declara Richard Magrath, diretor Executivo do Grupo Orthopride.

Magrath afirma que, antes de Caio Castro, a Bodylaser fechou uma parceria com a atriz Tais Araujo. “Avaliamos que foi o casamento perfeito de um posicionamento de empresa, de marca, com uma pessoa que tem valores exatamente similares aos nossos. E as ações criadas com a atriz como embaixadora da marca já resultaram em um aumento nas vendas para o consumidor final e no interesse de potenciais franqueados”, diz o executivo.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube