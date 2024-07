Presidente italiano visita centro humanitário no RS: ‘Temos muita coisa em comum’

Em visita ao Brasil, o presidente da Itália, Sergio Mattarella, visitou o Rio Grande do Sul na terça-feira, 16. Ele desembarcou na Base Aérea de Canoas e foi recebido pelo ministro Paulo Pimenta, designado pelo governo para chefiar a pasta criada para tratar da reconstrução do estado após as fortes chuvas ocorridas no fim de abril que atingiram a maioria das cidades gaúchas.

Acompanhado da filha Laura, Sergio Mattarella visitou um centro humanitário em Canoas, gerido pela Agência da Organização das Nações Unidas para as Migrações (OIM), onde foi cumprimentado pelo governador gaúcho, Eduardo Leite, e manifestou solidariedade à população. O local visitado por Mattarella conta com espaço dedicado a crianças e, no total, atende aproximadamente 600 pessoas.

Segundo balanço mais recente da Defesa Civil, o número de mortos em virtude da enchente passa de 180, e aproximadamente 30 pessoas seguem desaparecidas. O Rio Grande do Sul é um dos estados brasileiros onde há presença maciça da comunidade italiana.

“Temos muitas coisas em comum entre brasileiros e italianos, temos sensibilidade, cultura e relações pessoais em comum. Queria estar aqui para expressar a nossa proximidade, solidariedade e apoio”, declarou o líder italiano.

Compromissos até sexta-feira

Nesta que é a primeira visita de um presidente italiano ao Brasil em 24 anos, Sergio Mattarella desembarcou em Brasília na noite de domingo, 14, e permanecerá até sexta-feira, 19. Além da capital brasileira e do Rio Grande do Sul, ele também participa de compromissos na Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro.

O ano de 2024 marca o 150º aniversário do início da imigração italiana no Brasil. Segundo relatos históricos, os primeiros imigrantes italianos desembarcaram no Espírito Santo em 21 de fevereiro de 1874, depois de quase 50 dias de viagem partindo do porto de Gênova. Por aqui, eles estabeleceram raízes principalmente em São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná.

Em Brasília, Mattarella foi recebido com honras de chefe de Estado no Palácio do Planalto e, depois, foi homenageado com um almoço no Itamaraty oferecido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na segunda-feira, 15, ambos assinaram acordo sobre o reconhecimento recíproco em matéria de conversão de carteiras de habilitação. Também foram celebrados memorandos de entendimento entre a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a Universidade de Turim, entre a Universidade de São Paulo e a Universidade de Turim, entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Centro Internacional de Física Teórica, além de cooperação entre a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a empresa italiana Enel.

“País sede da FAO e do Programa Mundial de Alimentos, a Itália convidou o Brasil a participar do Grupo de Trabalho sobre a Segurança Alimentar do G7. Retribuí a confiança convidando a Itália a se somar à Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza, que lançaremos no Brasil por ocasião do G20”, disse Lula após o encontro.

A visita de Mattarella ao Brasil coincide com a presidência italiana no G7 e a liderança brasileira no G20, cujos líderes são esperados para uma reunião de cúpula a ser realizada no Rio de Janeiro, em novembro.