Revolução do Churrasco: faça dry aged na brasa e receita com uísque

Neste quarto episódio da temporada especial patrocinada por Jack Daniel’s, a série Revolução do Churrasco convida dois paizões especiais que mandam muito bem quando o assunto é carne.

Convocado pela jornalista Paty Moraes Nobre, apresentadora e criadora do programa, o pitmaster Daniel Lee, proprietário do Bark’n Crust, ensina a fazer um Philly Cheesesteak, sanduíche muito saboroso e que leva Jack Daniel’s na receita.

O outro profissional renomado do churrasco a participar do episódio é Rogério Betti, chamado pelos amigos de DeBetti. O assador e empresário, dono do Quintal DeBetti, da Sheikh Burgers e fundador do festival Churrascada, fala sobre a família de açougueiros e o legado de pai pra filho e ensina a grelhar uma peça de ribeye dry aged na brasa bem forte. A maturação a seco e com temperatura controlada de 30 dias agrega sabor e maciez ao preparo.

Para brindar em grande estilo, mesmo que virtualmente, a série ainda traz opções especiais para presentear e comemorar o Dia dos Pais.

Pack Jack Daniel’s

Inspirado nas autênticas histórias do criador da marca, este lançamento é o presente ideal para os fãs do Mr. Jack. Além da garrafa de um litro do tradicional Tennessee Whiskey Jack Daniel’s Old Nº7, o kit traz dois copos de vidro personalizados com o logo da marca e a icônica frase de seu criador: “Every day we make it, we’ll make it the best we can”.

Toda gota de Jack Daniel’s é produzida, até hoje, seguindo a tradição de Mr. Jack. O Tennessee Whiskey passa por um processo artesanal chamado charcoal mellowing, o qual suaviza cada gota da bebida através de três metros de carvão de maple. Em seguida, Jack Daniel’s é amadurecido em barris de carvalho branco de fabricação própria. Para brindes independentes, este pack promocional é ideal para presentear e apreciar da maneira como você e seu pai mais gostam: on the rocks, cowboy ou em drinks variados. Com o valor de R$ 159,90, o kit pode ser encontrado no e-commerce e nas prateleiras da melhores redes de supermercados do país.

Gentleman Jack

Para quem aprecia um toque a mais de sofisticação, Gentleman Jack é o rótulo indicado da família Jack Daniel’s. É autêntico como Jack Daniel’s Old Nº7, mas com uma suavidade extra, diferenciando-se por contar com uma segunda passagem de suavização no carvão de maple (processo chamado de charcoal mellowing), que refina o whiskey, resultando em uma finalização de excepcional leveza. Para comemorar a data em grande estilo, a marca traz, em parceria ao supermercado St. Marche, uma promoção especial: na compra da garrafa você é presenteado com dois copos colecionáveis. Confira nas lojas físicas e no e-commerce da rede pelo valor de R$ 199,90.

Para tornar o Dia dos Pais ainda mais exclusivo, entre os finais de semana de 31 de julho, 01 e 02 e 07, 08 e 09 de agosto, Gentleman Jack disponibilizará, em algumas lojas parceiras, a personalização gratuita por gravação em vidro (engraving) nas garrafas adquiridas nos locais indicados abaixo, confira os endereços e datas:

– São Paulo – nos finais de semana de semana: 31 de julho, 01 e 02 e 07, 08 e 09 de agosto

Carrefour Pamplona | R. Pamplona, 1704 – Jardim Paulista, São Paulo | (11) 3882-5087 Carrefour Pinheiros |Av. das Nações Unidas, 15187, Chácara Santo Antônio – São Paulo | (11) 5186-8606 Extra Morumbi |Av. das Nações Unidas, 16741 – Retiro Morumbi, São Paulo | (11) 3755-2802 Sam’s Club Morumbi | Av. Prof. Francisco Morato, 2585 – Butanta, São Paulo | (11) 3723-6121

– São Paulo – no final de semana de semana: 7, 8 e 9 de agosto Casa Arias Bebidas | Av. Melchert, 938 – Vila Matilde, São Paulo | (11) 2385-0700

– Campinas – no final de semana de semana: 7, 8 e 9 de agosto Museu da Gula | Av. Dr. Jesuíno Marcondes Machado, 357 – Nova Campinas | (19) 3327-1026