Revolução do Churrasco: defume carnes até na varanda do apartamento

Seguindo a temporada especial de churrasco americano, patrocinada por Jack Daniel’s, a série Revolução do Churrasco traz soluções para defumar carnes até na varanda do apartamento.

Costelinha suína com maracuJack

Neste episódio, a jornalista Paty Moraes Nobre, apresentadora e criadora do programa, convoca o pitmaster Daniel Lee, proprietário do Bark’n Crust. O chef assador ensina a fazer costelinha suína defumada para harmonizar com a dica do bartender Bertone Mancini, que mostra o passo a passo do refrescante drink maracuJack.

Equipamentos para defumar

No vídeo, também é possível saber mais sobre pits, equipamentos específicos para o preparo do churrasco americano. Nessa técnica, longos períodos de cocção auxiliam na quebra das fibras de cortes classificados como duros, resultando em carnes extremamente macias e suculentas, com aroma e sabor de lenhas de árvores frutíferas, indispensáveis no preparo.

Para uso doméstico e recreativo até na varanda do apartamento, o empresário Máximo Ikeda, da Giragrill, mostra como funciona o Grillex Drum Smoker. O equipamento cilíndrico tem 45 centímetros de diâmetro e aproximadamente 1 metro de altura, pesando apenas 27 quilos.

Para delivery e outras finalidades comerciais, Ricardo Durante, sócio-proprietário da King’s Barbecue, indica um pit com acabamento atraente e que comporta até 350 quilos de carne.

Brisket, lenha e Tennessee Mule

E aí, curtiu? No próximo episódio, vamos esclarecer tudo sobre lenha. E ainda vai ter receita de brisket, preparo de peito bovino considerado o rei do churrasco americano, harmonizado com Tennessee Mule. Não deixe de enviar suas dúvidas e sugestões. Até semana que vem!