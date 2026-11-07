Brasileirão 2026: CBF divulga datas e horários das duas últimas rodadas; veja os jogos

Brasileirão: última rodada terá todos os jogos no mesmo horário (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 7 de novembro de 2026 às 11h30.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas, horários e locais das duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro de 2026. A 37ª rodada ocorre entre 24 e 29 de novembro, enquanto a 38ª e última rodada será disputada na quarta-feira, 2 de dezembro, com todos os dez jogos começando simultaneamente às 21h30. Essas rodadas finais definirão o campeão, as vagas nas competições continentais e os rebaixados à Série B.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira, 6, as datas, os horários e os locais das partidas das duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro de 2026.
A 38ª e última rodada será disputada na quarta-feira, 2 de dezembro, com os dez jogos começando simultaneamente às 21h30 (horário de Brasília).
A 37ª rodada terá partidas distribuídas entre os dias 24 e 29 de novembro. O primeiro confronto será entre Chapecoense e Palmeiras, na terça-feira, 24, às 18h, na Arena Condá, em Chapecó (SC).
O jogo do Palmeiras foi antecipado devido à participação da equipe na final da Copa Libertadores, marcada para 28 de novembro. O clube paulista enfrentará o Estudiantes, da Argentina, na decisão do torneio continental.
Além da definição do campeão brasileiro, as duas rodadas finais serão importantes para a disputa por vagas na Libertadores e na Copa Sul-Americana de 2027, além da definição dos clubes que serão rebaixados à Série B.
A última rodada do Brasileirão está marcada para 2 de dezembro, uma quarta-feira. Todos os dez confrontos terão início às 21h30, sem jogos antecipados ou em horários diferentes na tabela divulgada pela CBF.
Entre os confrontos estão Flamengo x Chapecoense, no Maracanã; Palmeiras x Coritiba, no Nubank Parque; e Santos x Botafogo, na Vila Belmiro.A CBF ainda não informou quais emissoras serão responsáveis pela transmissão das partidas da 38ª rodada.
Terça-feira, 24 de novembro
Quinta-feira, 26 de novembro
Sexta-feira, 27 de novembro
Sábado, 28 de novembro
Domingo, 29 de novembro
Quarta-feira, 2 de dezembro — todos os jogos às 21h30
Os horários são de Brasília. As transmissões da 38ª rodada ainda não foram divulgadas pela CBF.