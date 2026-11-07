Brasileirão 2026: CBF divulga datas e horários das duas últimas rodadas; veja os jogos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira, 6, as datas, os horários e os locais das partidas das duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro de 2026.

A 38ª e última rodada será disputada na quarta-feira, 2 de dezembro, com os dez jogos começando simultaneamente às 21h30 (horário de Brasília).

A 37ª rodada terá partidas distribuídas entre os dias 24 e 29 de novembro. O primeiro confronto será entre Chapecoense e Palmeiras, na terça-feira, 24, às 18h, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

O jogo do Palmeiras foi antecipado devido à participação da equipe na final da Copa Libertadores, marcada para 28 de novembro. O clube paulista enfrentará o Estudiantes, da Argentina, na decisão do torneio continental.

Além da definição do campeão brasileiro, as duas rodadas finais serão importantes para a disputa por vagas na Libertadores e na Copa Sul-Americana de 2027, além da definição dos clubes que serão rebaixados à Série B.

Quando será a última rodada do Brasileirão 2026?

A última rodada do Brasileirão está marcada para 2 de dezembro, uma quarta-feira. Todos os dez confrontos terão início às 21h30, sem jogos antecipados ou em horários diferentes na tabela divulgada pela CBF.

Entre os confrontos estão Flamengo x Chapecoense, no Maracanã; Palmeiras x Coritiba, no Nubank Parque; e Santos x Botafogo, na Vila Belmiro.

A CBF ainda não informou quais emissoras serão responsáveis pela transmissão das partidas da 38ª rodada.

Jogos da 37ª rodada do Brasileirão 2026: datas, horários e onde assistir

Terça-feira, 24 de novembro

18h – Chapecoense x Palmeiras | Arena Condá | Record, CazéTV (YouTube) e Premiere

Quinta-feira, 26 de novembro

20h – São Paulo x Remo | Morumbis | Premiere

Sexta-feira, 27 de novembro

20h – Fluminense x Cruzeiro | Maracanã | SporTV e Premiere

Sábado, 28 de novembro

21h – Botafogo x Bahia | Estádio Nilton Santos | Premiere

Domingo, 29 de novembro

16h – Coritiba x Flamengo | Couto Pereira | Globo e Premiere

16h – Vitória x Santos | Barradão | Globo, GE TV e Premiere

18h30 – Corinthians x Grêmio | Neo Química Arena | Amazon

18h30 – Mirassol x Athletico-PR | Estádio José Maria de Campos Maia | Premiere

18h30 – Internacional x Red Bull Bragantino | Beira-Rio | Premiere

19h30 – Atlético-MG x Vasco | Arena MRV | SporTV e Premiere

Jogos da 38ª rodada do Brasileirão 2026: datas e horários

Quarta-feira, 2 de dezembro — todos os jogos às 21h30

Flamengo x Chapecoense | Maracanã

Vasco x Vitória | São Januário

Santos x Botafogo | Vila Belmiro

Palmeiras x Coritiba | Nubank Parque

Red Bull Bragantino x Fluminense | Estádio Cícero de Souza Marques

Cruzeiro x Internacional | Mineirão

Grêmio x Mirassol | Arena do Grêmio

Athletico-PR x São Paulo | Arena da Baixada

Bahia x Atlético-MG | Arena Fonte Nova

Remo x Corinthians | Mangueirão

Os horários são de Brasília. As transmissões da 38ª rodada ainda não foram divulgadas pela CBF.