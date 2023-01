Restaurantes que servem bons menus executivos em São Paulo

Seja com o retorno ao trabalho presencial ou híbrido, surge a questão de bons restaurantes com menus executivos. Com isso, selecionamos 12 restaurantes nos bairros de Pinheiros, Jardins, Faria Lima, Higienópolis e Mooca, em São Paulo.

Exquisito

Os fãs do bar Exquisito podem aproveitar a casa também na hora do almoço, agora abertos de terça à sexta-feira. O Pollo Saltado (R$ 36) e o Lomo Saltado (R$ 38) – clássicos peruanos – são salteador na wok com cebola roxa, fatias de tomate, molho shoyo e cebolinha. Bem ao estilo, as batatas fritas são incorporadas ao molho da carne. E como acompanhamento, arroz branco. A outra nova sugestão Salada Chaufa, com bowl de rúcula, tomate, repolho, grão de bico, milho verde, abacate, hortelã, coentro e semente de girassol servido com molho asiático (R$ 34). É possível acrescentar um Filé de Frango por R$ 6.

Rua Artur de Azevedo, 2079 – Consolação- São Paulo/SP –Fone: (11) 2323-5432 |Terça a quinta das18h às 23h, sexta 18h às 01h,sábado e domingo a partir das 13h - Almoço terça a sexta das 12h às 15h

Nouzin

A casa dedicada a café da manhã e brunch, serve de segunda à sexta, pratos exclusivos no almoço por R$ 47,90 que acompanham mix de folhas e sobremesa que pode ser brigadeiro caseiro ou salada de frutas com granola. Na segunda-feira, é dia de Frango Recheado com ricota e ervas. Já na terça, é a vez do Escalope de mignon ao molho de mostarda em grãos, com arroz de brócolis e legumes salteados. Quarta tem Kafta de cordeiro, arroz com lentilhas e cebola caramelizada, coalhada, agrião e vinagrete de pepino, e na quinta Pernil assado com arroz de curry, amêndoas, molho de frutas vermelhas e brócolis. Para fechar a semana St Peter com crosta de castanha de caju, quinoa com vegetais e legumes salteados.

Rua Padre Carvalho, 204 – Fone: (11) 3816-0210 – Whatsapp (11) 97504-2201 | horário de segunda a domingo das 8h às 18h | nouzin.com.br | @nouzincafe

Nou

Nas três unidades do restaurante comandando pelo chef Amilcar Azevedo, há quatro opções de pratos que variam de acordo com o dia da semana. Segunda é dia do Spaghetini a carbonara ou do Picadinho de mignon. Já na terça é a vez do Frango ao Curry e do Polpetone com linguine na manteiga. Na quarta tem Gnocchi ao molho de gorgonzola e o penne com lascas de salmão. Quinta é a vez do Risoto de Beterraba com queijo de cabra e o Medalhão de filé ao molho de gorgonzola. Por fim, na sexta, há a Moqueca de abadejo com arroz e farofa de dendê ou o famoso Filé a milanesa com purê de batatas e salada de rúcula. Todos os pratos acompanham entrada e sobremesa do dia, por R$ 57.

Rua Armando Penteado, 12 – Higienópolis – São Paulo/SP – Fone (11) 3562-8003 | Rua Ferreira de Araújo, 419 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) (11)2609-6939| Rua dos Pinheiros, 274 – Pinheiros – São Paulo/SP - Fone (11) 3064-0033 | horário de segunda a domingo das 12h às 23h| http://www.nou.com.br | @nourestaurante

Hospedaria

A comida de família que o chef Fellipe Zanuto apresenta no seu restaurante ,o Hospedaria, pode ser experimentada a módicos preços no executivo que sai por R$ 59. De entrada o cliente pode pedir o Mix de folhas com orgânicos do dia ou o sandubinha de lagarto marinado no pão de leite. Já para os principais vai bem o Milanesa de angus com maionese de batata e agrião, o Arroz Cremoso de vegetais com creme de queijo e ovo mole, o Macarrão a bolonhesa, o Filé de frango na grelha com arroz à grega e maionese de batata, o Sanduba de milanesa com fritas ou a Berinjela a parmegiana com macarrão ao sugo. Para a sobremesa há o bolo de coco ou o brigadeiro com bolacha de água e sal.

Rua Clodomiro Amazonas, 216 – Itaim Bibi. Rua Borges de Figueiredo, 82 – Mooca - São Paulo/SP- Fone: (11) 2291-5629| horário de segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 18h às 22h, sexta a sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 17h http://www.restaurantehospedaria.com.br | @hospedariasp

Modern Mamma Osteria

Apenas na unidade de Pinheiros, o restaurante badalado de Paulo Barros e Salvatore Loi é possível aproveitar do menu executivo da casa. Na escolha de qualquer um dos pratos principais, o comensal recebe uma salada de entrada e uma sobremesa do dia. Entre as opções estão a famosa Lasanheta de Vitelo (R$ 79), Ravioli de ricota de búfala (R$ 62), Rigattoni Cacio e pepe (R$ 65), entre outros.

Rua Ferreira de Araújo, 342 – Pinheiros. Horário de funcionamento: Segunda a Sexta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h. Sábado das 12h às 23h e Domingo, das 12 às 21h.

Me Vá

A bela varanda do restaurante espanhol que virou hit em Pinheiros é um lugar perfeito para aproveitar o ótimo executivo servido de segunda a sexta, pelo chef Gustavo Prado. Por R$ 60, é possível aproveitar uma das entradas – croquete do dia, salada verde, tapa de jamón, entre outros -, um dos principais como a Costilla de Porco, Arroz Cremoso de Frutos do Mar, Rabo de Toro e a sobremesa. Há a opção de escolher com uma taça de vinho e água, por R$ 80.

Rua Ferreira de Araújo, 285 - Pinheiros, São Paulo/SP – Fone: (11) 3816-0588 | horário de segunda a terça das 12h às 15h e 18 às 23h, quarta às sábado das 12h às 00h e domingo 12h às 17h | @restaurantemeva

Nonna Rosa

Sob comando o restauranteur Marcelo Muniz, o restaurante italiano oferece um executivo interessante e que agrada tanto que busca algo mais leve como para quem quer algo mais confort food. As entradas que fazem sucesso no executivo são a Insalata del Giorno com lâminas de abobrinha e o Crocchete Trifolati, recheado com cogumelos servido numa fonduta. Já os principais faz vista o Fettuccine al ragu di Vitello, o Spaghetti Bolognese e o Peixe in crosta de ervas com purê do dia. Para finalizar, a escolha fica entre pudim de leite, bolo caseiro do dia ou frutas. R$ 64 ou R$ 84, acrescido de uma taça de vinho e água.

Rua Padre João Manuel, 950 – Jardins - São Paulo/SP – Fone:(11) 2369-5542 | horário de segunda a quarta das 12h às 16h e 19h às 23h, quinta e sexta das 12h às 16h e 19h à 00h, sábado das 12h à 00h e domingo das 12h às 17h | @osterianonnarosa

Tantin

O bar do chef Marco Aurélio Sena, tem uma dos melhores almoço executivo da cidade, quando o assunto é bom custo-benefício. De segunda a sexta, os pratos variam de acordo com o dia da semana. De segunda, tem o Galeto Assado com couscous e Carne de Panela com batata. Já de terça é a vez da Galinhada com ovo caipira e toque de pequi e Espaguete com almondegas, seguindo pela tradicional feijoada de quarta-feira. Quinta é a vez do Fricassé de Frango e da Lasanha da Dona Ruth e sexta, peixe empanado com arroz cremoso de coco ou Baião de Dois com ovo. Há opções vegetarianas fixas todos os dias: Lasanha de berinjela e o Baião de Dois vegetariano. Todos os pratos acompanham salada de entrada e sobremesa do dia, por R$ 42.

Rua dos Pinheiros, 987 - Pinheiros . Tel (11) 3034 3082 contato@tantin.com.br

Gaarden Greenhouse

O bar no Largo da Batata, em Pinheiros, é praticamente um refúgio de verde, além de servir excelentes opções para desfrutar do almoço executivo. Os pratos principais mudam todos os dias, mas sempre com duas opções, uma delas vegetariana. Na terça-feira por exemplo, é dia de Parmeggiana (bovina ou de berinjela) servida com arroz. Já na quarta, há o Frango com Ratattouille e molho Dijon ou Lasanha de cogumelos. Quinta é a vez do cupim com fetuccine e o Risoto de Beterraba e muçarela de búfala. Por fim, na sexta a casa serve Fish and Chips ou Moqueca Vegana. Todos os pratos acompanham salada de entrada e café. Por R$ 49.

Rua Fernão Dias, 672, Pinheiros, tel. 97207-6416. Terça à sexta, das 12h à 0h; sábado das 11h à 0h; domingo das 11h às 22h.

Piccini Cucina

A casa italianíssima do restauranteur Samuel Rodrigues serve de segunda a sexta, por R$ 79 um bem servido executivo. De entradas, é possível optar pela salada verde da casa ou a polenta com ragu. Já de principais há o Galeto com purê de batata de abóbora, o Escalope de mignon com fettuccine, Filé de Saint Peter e legumes, Ravioli de Ossobuco e o Risoto caprese. Para finalizar, a sobremesa do dia.

Rua Vitório Fasano, 49 Jd Paulista- São Paulo - Tel (11) 3476-3376 / (11) 3476-3393. Horário de funcionamento Segunda a quinta das 12h às 15h e das 19h às 00h e Sexta a Dom 12h às 16:30h e das 19h às 00h

Piccini Bar

Quem busca uma ótima opção em um ambiente descolado e acolhedor para almoçar no Itaim Bibi, vale aproveitar o bar da casa-mãe do Jardins. Por R$ 69, há entradas como Salada Piccini ou Bruschetta, principais como o Tagliolini ao pesto de queijo de cabra, o Gnocchi al Funghi, Rigatoni com salmão, Medalhões de filé mignon ou Filé de peixe com purê de abóbora. Para finalizar, a sobremesa do dia. Por mais R$ 20 é possível incluir uma taça de vinho.

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 177- Itaim Bibi, São Paulo - SP, Cep 04530-000. Horário de funcionamento : Segunda a quinta das 12h às 15 e das 17h às 00h, sexta 12h às 15h e 17h às 02h, Sábado das 12h às 02h.

