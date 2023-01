Região Sudeste tem a gasolina mais barata do país; veja preços

A gasolina comercializada nos postos do Sudeste encerrou dezembro com o preço médio de R$ 5,11, valor mais baixo do país, após recuo de 0,31%. É o que aponta levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade.

Já o etanol foi encontrado a R$ 4,25 na região, com aumento de 0,86% em comparação ao mês anterior. Os dois tipos de diesel, por sua vez, tiveram queda no preço e foram comercializados a R$ 6,48 o comum, após baixa de 2,82%, e R$ 6,63 o S-10, com recuo de 2,54%.