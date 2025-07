Novidades a mesa: 24 restaurantes em São Paulo com menus renovados

Com o fim do primeiro semestre do ano, os restaurantes apresentam renovações em seus menus. De brunchs descolados a coquetéis autorais, passando por pratos afetivos com toques modernos, casas consagradas e estreias promissoras apostam em menus renovados para a estação. Seja para um almoço especial, um jantar ao ar livre ou uma pausa com café e pâtisserie, São Paulo oferece uma rota saborosa de novidades gastronômicas. Confira uma seleção de 24 endereços na cidade para explorar novidades.

Arabia

Depois de mais de três décadas, a casa de gastronomia árabe acaba de assumir um novo ponto nos Jardins com cardápio renovado. O novo menu traz como sugestão de entrada Trio de hommus (R$ 68), com a tradicional pasta nas versões beterraba, abóbora e azeitona, acompanhadas de cru de tré (pepino, cenoura e salsão), A Linguiça libanesa (R$ 58), servida junto de melaço de romã, e a Berinjela grelhada (R$ 45), coberta com coalhada seca e romã. E tudo pode ser acompanhado de pães fresquinhos, já que a casa agora conta com uma padaria no próprio endereço. Dos pratos, faz sua estreia a Posta de peixe branco, assada com uma crosta crocante de pistache e guarnecida de purê de favas verdes (R$ 130). Para adoçar a refeição, a sugestão é a Cheesecake com pétalas de rosas e calda de frutas vermelhas (R$ 38) e a Torta Dubai (R$ 40), inspirada no chocolate Dubai e feita de mousse de chocolate meio amargo com creme de pistache e massa de knefe crocante.

Serviço: Arabia – Alameda Lorena, 1821 - Jardim Paulista – (11) 3061-2203. Seg. a qui, das 12h às 23h | Sex., e sáb., das 12h à 0h.

Bar Original

O Original, um dos bares mais tradicionais de São Paulo, está com novidades no cardápio e com sugestões para o inverno, como o Caldinho da Semana (R$ 25), sempre com uma receita diferente. Podem aparecer no menu o mocotó com vinagrete de coentro, o feijão branco com vinagrete de feijão fradinho, a abóbora com carne seca e o sururu com bacon. Na seção de acepipes, o Crespinho de Milho (R$ 45, seis unidades) é crocante por fora, cremoso por dentro e tem um toque levemente apimentado. Dos pratos individuais, o destaque é o Pernil Acebolado (R$ 55), suculento e servido com generosas porções de cebola e pimentão verde. Outra opção é o clássico Pernil do Estadão (R$ 49), tradicional sanduíche que dispensa apresentações.

Serviço: Bar Original – Rua Graúna, 137 - Moema – (11) 2299-5336. Seg., a qua., das 17h à 0h | Qui., das 17h à 1h | Sex., das 12h às 2h | Sáb., das 12h às 2h | Dom., das 12h às 19h

Belô Café

O restaurante traz as raízes mineiras da chef Andreza Luisa com um toque de modernidade e delicadeza. Em comemoração ao seu primeiro um ano, a chef lança um novo menu. Para as entradinhas, há a Pizzeta Mineira feita com molho romesco, linguiça caseira, requeijão de raspa e ora-pro-nobis (R$ 64) e o Escabeche de Rosbife servida com ciabatta (R$ 62). Já entre os pratos principais, o menu traz como sugestões as Lulinhas grelhadas servida com molho romesco defumado, aioli de limão e creme de avocado (R$ 140) e o Porco e Polvo, onde um arroz de porco caldoso com tomatinhos, polvo grelhado e glace de rapadura (R$ 159).

Serviço: Belô Café – Rua Padre João Manoel, 881 - Jardim Paulista – (11) 95321-2347. Seg. a sáb., das 9h às 19h | Dom., das 9h às 17h

Botanikafé

Referência em brunch desde 2018, o Botanikafé inicia um novo capítulo com identidade visual renovada, louças e embalagens novas e um cardápio repleto de novidades, assinado pelo chef Rodrigo Lodetti. Entre os destaques estão as novas toasts como a Avo Ovo (R$ 30), a Spicy Honey Ricota (R$ 36), novas versões de beneditinos como o Ovas e Salmão (R$ 62), com hollandaise tradicional misturado a ovas de tobiko e salmão defumado, e o Avocado e Camarão (R$ 56). Há também novas opções de sanduíches, como o Tuna Melt (R$ 48) e panquecas inéditas. O menu de almoço e jantar também traz receitas como o Mie Goreng (R$ 82), noodles típico da Indonésia puxado na wok com molho asiático, camarões, legumes e amendoim, acompanhado por ovo frito e finalizado com crispy de alho e cebola, gergelim, pimenta sriracha, molho teriyaki e ciboulette, o Chicken Katsu (R$ 64) e novas pizzas à noite nas unidades dos Jardins e Pinheiros. A unidade da da Bienal também passa a oferecer caixas de piquenique, perfeitas para curtir o Parque Ibirapuera.

Serviço: Botanikafé Jardins – Alameda Lorena, 1765, Jardins – (11) 3064-6570. Todos os dias, das 8h às 23h. Botanikafé Pinheiros – Rua Padre Garcia Velho, 56 – (11) 3360-8919. Seg. a qui., das 8h às 23h | Sex. e sáb., das 8h às 24h | Dom., das 8h às 22h. Botanikafé Butantã – Av. Magalhães de Castro, 286 – (11) 93431-5660. Seg. a sex., das 8h às 22h | Sáb., dom. e feriados, das 8h às 20h. Botanikafé Barra Funda – Av. Nicolas Boer, 120 – (11) 96494-2423. Seg. a sex., das 8h às 22h | Sáb., dom. e feriados, das 8h às 18h. Botanikafé Bienal – Pavilhão da Bienal, Parque Ibirapuera. Diariamente, das 8h às 19h

Caco

A nova osteria de Pinheiros tem entre as principais apostas do cardápio as almôndegas de cordeiro, inspiradas em uma receita de família do chef Victor Senna, regadas por molho de tomate encorpado, queijos feta e pecorino, saladinha de ervas refrescantes e companhia de uma fatia de focaccia tostada (R$ 67); para prato principal, a mezzaluna recheada de queijos tulha e ricota da Fazenda Atalaia e fior di latte finalizada com demi glace de vegetais, nozes e espinafre tostados (R$ 72); por fim, a sugestão para sobremesa é o mil-folhas de chá preto (ganache montada de chocolate branco com chá preto, gel de laranja e fatias de laranja-bahia; R$ 42), que pode ser harmonizado com uma taça do vinho licoroso Bella Quinta, de São Roque, por R$ 25.

Serviço: Caco. Endereço: Rua Artur Azevedo, 496 - Pinheiros. Horário: Terça à sexta das 19h às 23h ; sábado das 12h às 16h e 19h às 23h; domingo das 12h às 16h; fecha às segundas. WhatsApp: (11) 97052-9007

Cais

Com a chegada dos dias de temperaturas mais baixas, o chef Adriano de Laurentiis renova o menu à la carte do restaurante, que agora contempla algumas pedidas pensadas especialmente para o inverno. Entre elas, ostra pocheada, leite de coco, castanha do Pará e massagô (R$ 46); curry verde de mexilhões (R$ 89); peixe no vapor com molho de conchas, aspargos e brioche feito na casa (R$ 189), prato que já esteve no cardápio do restaurante em seus primórdios e que agora volta repaginado; e o arroz de pancetta, camarões rosa e aioli (R$ 239). Para além das novidades, clássicos da casa também são boas pedidas para os dias frios, caso da lula grelhada com creme de alho e pão da casa (R$ 89).

Com apresentação minimalista, os pratos do Cais também podem ser saboreados em forma de “Banquete”, menu fechado em formato de degustação com porções para compartilhar no centro da mesa (R$ 349). Perfeito para quem quer aproveitar o momento sem se preocupar com escolhas, ele traz em cinco tempos alguns pratos exclusivos e iguarias como camarão tigre, cavaquinha, lagostim ou bochecha de peixe. Todos preparados à perfeição, explicitando não só a devoção de Adriano aos peixes e frutos do mar como a excelência dos produtos e das técnicas de cozinha.

Serviço: Cais. Almoço: Sexta das 12h30 às 15h. Sábado e domingo das 12h30 às 16h. Jantar: Quarta a sábado das 19h às 23h. Endereço: R. Fidalga, 314 - Vila Madalena. Telefone: 11 3819-6282. Rolha: R$140.

Caracol

O Caracol apresenta novidades na coquetelaria e na cozinha. Assinada por Gunter Sarfert, a nova carta traz drinques como o Vitamin C (R$ 45), o Lady Laura (R$ 42) e o provocativo Umami Disco (R$ 42), com bourbon e Fernet. Na cozinha, o chef Thiago Codognotto lança pratos como o Montadito de camarão com chuchu (R$ 69), o Atum picante (R$ 73), o Steak et Frites (R$ 99) e a sobremesa Pain Perdu (R$ 39), com doce de leite e sorvete artesanal. A casa segue funcionando até a madrugada — com cozinha e bar ativos até 5h nas noites de sexta e sábado.

Serviço: Caracol – Rua Boracéa, 160, Barra Funda – (11) 4306-8519. Qua. e qui., das 19h à 1h | Sex. e sáb., das 19h às 5h | Dom., das 16h às 22h.

Clandestina

O restaurante Clandestina, comandado por Bel Coelho, celebra a inauguração de uma nova e charmosa varanda com menu renovado. Entre os novos pratos, destaque para a Pipoca de feijão manteiguinha (R$ 15), o Tiradito de peixe (R$ 67), prato leve e vibrante que combina peixe fresco com aguachile de uvaia, maçã verde, vinagrete de manga e sementes de pequi, o Kimchi de quiabo (R$ 20) e o Pintado defumado com purê de banana-da-terra e tucupi (R$ 89). A casa mantém sua proposta de valorizar ingredientes nativos e agroecológicos, com pratos que expressam os sabores dos biomas brasileiros.

Serviço: Clandestina – Rua Girassol, 833, Vila Madalena – (11) 94145-9589. Ter. a sex., das 19h às 23h | Sáb., das 12h às 16h e das 19h às 23h | Dom., das 12h30 às 17h

Confeitaria Dama

Inspiradas pela diversidade culinária do Brasil, a Confeitaria Dama, das sócias Daniela e Mariana Gorski, lança o Festival de Mil Folhas Sabores do Brasil, no próximo dia 3 de julho. Sempre de quinta a domingo, até 31 de agosto, as sete lojas da marca estarão com as vitrines recheadas com cinco versões especiais do doce. Do Norte, a dupla traz a combinação de dois símbolos da região para criar o Mil Folhas de Açaí com Guaraná (R$ 30). Ele é recheado com um creme sedoso, feito a base do fruto de cor roxa e extrato de guaraná.

Para representar o Nordeste, a escolhida foi a rapadura. O Mil Folhas de Rapadura com Banana e Gengibre (R$ 30) conta com recheio de creme de rapadura, uma camada de compota de banana e infusão de gengibre que dá um toque todo especial ao conjunto. O Centro-Oeste é homenageado pelo Mil Folhas de Curau (R$ 30). Também chamado por outros nomes Brasil afora, como canjica, na região, o doce costuma ser preparado com milho verde e leite. Os ingredientes, portanto, são a base do creme que recheia o mil folhas, que recebe ainda um toque de canela.

O Mil Folhas de Abóbora com Coco (R$ 30) resgata o doce que é um clássico afetivo da mesa brasileira, muito presente em estados como Minas Gerais. Na criação da DAMA, a massa folhada é recheada com creme a base da fruta e pedaços de abóbora cristalizada, finalizada com creme de abóbora e coco polvilhado.

Ao fim da viagem, o Sul é simbolizado pelo Mil Folhas de Sagu (R$ 30), típica iguaria da região, muito presente na Serra Gaúcha, onde é comumente feita a partir da mandioca. Para o mil folhas, o creme pâtissiere do recheio é preparado com vinho tinto e suco de uva, além do sagu, criando uma mordida cheia de textura.

Serviço: Confeitaria DAMA. A partir de 3 julho, sempre de quinta a domingo. Unidade Pinheiros (matriz): Rua Ferreira de Araújo, 376. Delivery próprio e encomendas: via whatsapp (11) 97095-3888 ou fixo (11) 5182-5088. Shopping Pátio Higienópolis: Av. Higienópolis, 618 – Piso Pacaembu – Higienópolis. Telefone: (11) 3823-2653. Horário: Seg. a Sáb. 10h às 22h; Dom. e feriados 12h às 20h. Shopping JK Iguatemi: Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 2041 – piso térreo – Itaim Bibi. Telefone: (11) 3152-6047 ou whatsapp: (11) 94444-2306. Horário: Seg. a Sáb. 10h às 22h; Dom. e feriados 12h às 20h. Shopping Villa Lobos: Av. Nações Unidas, 4777 – 2º piso. Telefone: (11) 3500-0086 ou whatsapp: (11) 95303-4278. Horário: Seg. a Sáb. 10h às 22h; Dom. e feriados 12h às 20h. Shopping Iguatemi: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232 – 3º piso – Jardim Paulistano. Telefone: (11) 3819-2335. Horário: Seg. a Sáb. 10h às 22h; Dom. e feriados 12h às 20h. DAMA no US3 Hair Salon: Rua Estados Unidos, 1520 – Jardins. Whatsapp: (11) 93472-7060. Horário: Seg. 14h às 19h; Ter. a Sáb. 9h às 20h; Dom. fechado. Unidade Hospital Albert Einstein. Seg. a sex. das 7h às 21h. Finais de semana das 7h às 18h30

Fahrenheit

Localizado no Shopping JK Iguatemi, o restaurante Fahrenheit traz quatro novos sanduíches feitos na focaccia artesanal de fermentação natural, como o de milanesa de mignon (R$ 73) ou de frango (R$ 65) leva maionese de Dijon, rúcula selvagem e queijo emmental. Há ainda seis novas criações na carta de drinks do restaurante, como o Kyoto Song (R$ 49), que combina gin Fords, redução de maracujá, mix cítrico, espuma de lichia, maracujá fresco e folha de hortelã, resultando em um drinque refrescante e cítrico; e o Grape Grove (R$ 49) que leva vodca, uva Vitória, shiso, mix cítrico e compota de abacaxi com cumaru.

Serviço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 (Shopping JK – 3º Piso) - Vila Olímpia, São Paulo. Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 11h30 às 22h; sábados, domingos e feriados, das 12h às 22h.

Ikemen Ramen

O bairro do Paraíso ganhou mais um reforço na cena gastronômica com o Ikemen Ramen, aberto em março, comandado pelo chef Takamasa Kurachi. A casa tem como foco os caldos tonkotsu — típicos de Hakata, no sul do Japão — preparados a partir de ossos suínos cozidos por horas, resultando em uma base encorpada e saborosa. Para sugestão de inverno é o ramen Tonkotsu Aka (R$ 56) é um caldo suíno, apimentado por pimenta ichimi e acompanha fatias de lombo e cebolinha com opção de ainda adicionar ovo cozido.

Serviço: Rua Doutor Rafael de Barros, 34, Paraíso – São Paulo | WhatsApp: (11) 94292-6163 | Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 11h30 às 15h e 18h às 21h30 | fechado aos domingos

Kaifu Asian Cuisine

O restaurante de culinária asiática Kaifu Asian Cuisine lançou recentemente uma série de novidades, entre elas o Kenip Tempura (R$ 34) – crocante folha de gergelim, tartar de salmão (levemente picante) com tarê, o Haedo Bap (R$ 76), um arroz temperado com moyashi, atum e salmão batido, alface romana baby, cenoura, shitake e gochujang, e o Haemul Rice Pot (R$ 92), um arroz coreano salteado com frutos do mar e legumes na panela de barro quente finalizado com ovo perfeito, anchova grelhada e creme de milho da casa.

Serviço: Kaifu - Rua José Maria Lisboa, 1065 - Jardim Paulista. Ter. a qui., das 12h às 15h e das 19h às 22h | Sex. e sáb., das 12h às 15h30 e das 19h às 22h30 | Dom., das 12h às 15h30

Komah Bakery

A Komah Bakery, na Vila Madalena, apresenta três novidades que reforçam sua proposta de reinterpretar a tradição coreana com um olhar moderno. Entre os destaques estão o Samgiopsal Sandwich (R$ 52), com rosbife suíno e molho chogochujang no pão shokupan, e o Bulgogui Melt (R$ 45), um grilled cheese coreano com bulgogui e picles de pepino. Para adoçar, chega o Targui (R$ 34), sobremesa elaborada com merengue, doce de feijão azuki, injeolmi e namelaka de matchá. Tudo isso com cafés especiais, lattes autorais e ambiente que celebra os coffee shops coreanos.

Serviço: Komah Bakery – Rua Girassol, 273, Vila Madalena – (11) 94259-1437. Ter. a sex., das 10h às 17h | Sáb. e dom., das 10h às 16h

Le Jazz Brasserie

Em comemoração aos 15 anos, o Le Jazz Brasserie aprofunda sua conexão com a tradição francesa com uma série de novos pratos desenvolvidos em parceria com o chef Patrick Bragato. Entre as estreias estão a Boudin Noir aux Pommes (R$ 72), o Barigoule de Alcachofra (R$ 58), o retorno do Magret de Canard (R$ 120) e o novo Prato Mediterrâneo (R$ 74), com atum, barigoule e queijo de cabra. Também ganham destaque o L’Entrecôte (R$ 123), o Pâté de Foie de Volaille (R$ 42) e clássicos repaginados como o Cachorro-Quente (R$ 53) com pão da boulangerie da casa.

Serviço: Le Jazz Pinheiros – Rua dos Pinheiros, 254 – (11) 2359-8141. Le Jazz Melo Alves – Rua Dr. Melo Alves, 734 – (11) 3062-9797. Le Jazz Iguatemi – Shopping Iguatemi, piso térreo – (11) 3097-8331. Le Jazz Higienópolis – Shopping Pátio Higienópolis, piso Pacaembu – (11) 3823-2684. Horários variam entre 12h e 0h; consultar individualmente

Le Jazz Boulangerie

A Le Jazz Boulangerie, padaria do grupo Le Jazz em Pinheiros, amplia sua seleção de doces com oito novas criações assinadas em parceria com a confeiteira Paola Biselli. Entre elas, o Baba au Rhum (R$ 23,80), a Éclair de Tiramisu (R$ 20,80) e a Tarte au Citron (R$ 27,80). Também chegam o Flan Parisien (R$ 18,30), a Tartelete de Banoffee (R$ 23,80) e o Bolo de Amêndoas com Creme de Cereja (R$ 31,80).

Serviço: Le Jazz Boulangerie – Rua Joaquim Antunes, 501, Pinheiros – (11) 3085-0576. Seg. a sáb., das 7h30 às 22h | Dom., das 7h30 às 20h

Mocotó

O chef Rodrigo Oliveira e equipe prepararam um menu especial com pratos juninos. O cardápio é servido nas duas unidades (Vila Medeiros e Vila Leopoldina) durante o happy-hour – de segunda a sexta, das 17h às 23h, e ficará em cartaz até o fim de julho. Entre as novidades estão o Dadinho 20 anos com fonduta de parmesão e molho agridoce (R$ 32,90), o Mugunzá salgado com carne seca, linguiça, bacon, legumes e costelinha de porco (R$ 59,90) e o Quentão do sertão com cachaça em umburana, gengibre, cravo, canela, laranja e cajuína (R$ 24,90).

Serviço: Vila Medeiros. Endereço: Av. Nossa Sra. do Loreto, 1100 - Vila Medeiros. Funcionamento: segunda a sexta, das 12h às 23h/ sábado, das 11h30 às 23h/ domingo e feriado, das 11h30 às 17h. Telefone: (11) 2951-3056. Vila Leopoldina. Endereço: Rua Aroaba, 333 – Vila Leopoldina. Funcionamento: terça e quarta, das 12h às 16h / quinta, sexta e sábado, das 12h às 22h / domingo e feriado, das 12h às 16h. Telefone: (11) 3294-4814

Modern Mamma Osteria

Referência em culinária italiana com toques autorais, a Modern Mamma Osteria atualiza seu menu com novas massas artesanais produzidas diariamente nas massarias das unidades. Entre os lançamentos estão o Bigoli Alla Carbonara (R$ 89), com guanciale, gema de ovo caipira e pecorino romano DOP; o Ravioloni recheado com pera, gorgonzola italiano e salame cacciatore (R$ 92); o Paccheri (R$ 94), servido com ragu de javali, vinho tinto e alecrim; e o Linguine (R$ 165), com polvo, pomodorini, camarão jumbo e azeitona Taggiasca.

Serviço: Modern Mamma Osteria – Itaim, Pinheiros, Rua dos Pinheiros e Jardins. Horários variam entre 12h e 23h; consultar unidade. WhatsApp: 11 93083‑8387

Paloma

Em nova fase sob comando da chef Gabi Guerriero, o Paloma apresenta um cardápio autoral com inspirações asiáticas, espanholas e do Oriente Médio, pensado para quem busca mais do que apenas petiscos. Entre as entradas, destaca-se o Tomate com picles de nabo, azeite de shiso e furikake de umeboshi, combinação delicada e refrescante que exibe a criatividade da cozinha (R$ 34). Como prato principal, o Frango Kiev recheado com manteiga de cebolinha é servido sobre um cremoso creme de milho com missô e salada coleslaw, equilibrando crocância e untuosidade (R$ 65). Para encerrar a refeição, o Gateau mousse au chocolat traz uma releitura da clássica combinação de chocolate com cereja, servido com chantilly e calda de cereja ao jerez (R$ 39).

Serviço: Av. Ipiranga, 200, Centro Histórico de São Paulo. De segunda-feira a quinta- feira, das 12h à 00h; de sexta-feira, de sexta-feira e sábado, das 12h à 1h; de domingo, das 12h às 18h.

Pipo

Com cozinha aberta e braseiro em evidência, o Pipo, restaurante de Felipe Bronze instalado no MIS, renova o cardápio. Entre as novidades, o Arroz de Tomate (R$ 82) combina cogumelos na brasa, cebolas tostadas e coalhada seca, enquanto a Pupunha na Brasa (R$ 66) é servida com vinagrete de cogumelos, castanha-do-pará e semente de abóbora. Alguns pratos clássicos da casa também ganham novas versões, como o Carpaccio na Brasa (R$ 69), com aioli de jerez, chimichurri e castanha de caju caramelizada sobre focaccia, e o Peixe na Brasa (R$ 120), servido com limão siciliano tostado e salada de mamão verde. Já a nova Barriga de Porco (R$ 84) chega com glace de missô e melaço, acompanhada de kimchi de abacaxi e cebolinha.

Serviço: Pipo – Av. Europa, 158 – Jardim Europa, São Paulo – SP (dentro do MIS). Telefone: (11) 3530-1760 | WhatsApp: +55 11 99307‑4386. Terça à sexta, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Sábado, das 12h às 23h | Domingo, das 12h às 17h

Rendez-Vous

Com endereço em uma das principais esquinas de Pinheiros, o café e bistrô francês Rendez-Vous traz novidades de inverno. Para a estação, chegam ao menu três novas opções de pratos principais: o Cassoulet de pato e linguiças à moda do chef (R$ 88), acompanhado por pão de fermentação Natural; o Risotto de Camarão (R$ 79); e o Arroz de Polvo (R$ 89). Já nas sobremesas, o destaque da vez é o Bolo de cenoura (R$ 32), coberto com ganache de chocolate belga 50% cacau.

Serviço: Rua Fradique Coutinho, 179, Pinheiros | Telefone: (11) 2539-8497 | Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 23h; aos sábados, das 09h às 23h; e aos domingos, das 09h às 18h30

Sky Hall Garden Bar

A chegada do inverno trouxe também um novo menu ao Sky Hall Garden Bar, nos Jardins. Assinado pelo chef Martin Casilli, o cardápio traz novidades perfeitas para a estação, como o Wagyu (300g), fritas em gordura de porco Canastra e molho “Le Relais de Venise” (R$ 168). O prato acompanha purê de batatas, batatas fritas na imersão em gordura de porco Canastra e Wagyu servido ao molho, preparado com tomilho fresco, creme de leite, mostarda Dijon, manteiga, água, sal e pimenta.

Serviço: Rua Haddock Lobo, 1327, Jardim Paulista | Telefone: (11) 3061-3865 | Horário de funcionamento: de terça a sábado, do meio-dia às 23h30, e, aos domingos, das 10h às 18h | Fechado na segunda

Tuy, Cocina

A casa de gastronomia mediterrânea Tuy, Cocina inicia mais um capítulo com a chegada da chef Ana Paula Cremonezi e o lançamento de um novo cardápio que ressalta os sabores tradicionais da culinária mediterrânea com toques contemporâneos. As novidades se iniciam com uma série de tapas frias, entre elas a Burrata e gazpacho (R$ 87), com mix de tomates, tâmara e azeite de manjericão. Também há opções quentes como a Lulinha crocante (R$ 63), com waffle nero, mascarpone de nori, furikake e tomatinhos em xerez. Entre os pratos principais, a sugestão é o Do atlântico (R$ 129), bavette em manteiga de limão com pesto de pistache, crudo de atum, lulinhas e ar de limoncello; e o Bacalhau e missô (R$169), com batatas tostadinhas, alho preto, brócolis, sofrito e azeitonas.

Serviço: Tuy, Cocina - Rua Padre João Manuel, 1156 - Jardim Paulista - (11) 91641-1309 e (11) 3167-7774. Seg., das 12h às 22h | Ter. a sáb., das 12h à 0h | Dom., das 12h às 22h

Vinheria Percussi

A Vinheria Percussi, no charmoso bairro de Pinheiros, lança um menu exclusivo em homenagem à temporada das trufas negras. Assinado pela chef Silvia Percussi, o cardápio traz ingredientes frescos para valorizar o sabor único da iguaria. Entre as entradas, destaque para a Battuta di Manzo, uma releitura do clássico tartar com filet mignon preparado à moda da casa (R$ 53), e o delicado L’uovo Perfetto, um ovo inteiro cozido lentamente a baixa temperatura e servido com creme de parmesão (R$ 53). Na seção de massas e risotos, três sugestões para o inverno: o Gnocchi al Triplo Burro, de batata, com manteiga, creme de leite e parmesão (R$ 80); o Tonarelli ai Funghi e Tartufo, com massa fresca e mix de cogumelos (R$ 98); e o Risotto al Cavolfiore e Guanciale, com couve-flor e guanciale em ponto perfeito “all’onda” (R$ 89). A estrela da estação é a própria Sua Maestà – Tartufo Nero, trufa negra fresca, servida ralada à mesa e cobrada por grama (R$ 17,90).

Serviço: Rua Bianchi Bertoldi, 109 – Pinheiros – São Paulo | Telefone: (11) 3088-4920.

Veridiana

Em 2025, a Veridiana comemora 25 anos de história. Atualmente com três unidades, a pizzaria celebra o marco com o convite a cinco renomados chefs da cena gastronômica italiana de São Paulo a criarem sabores exclusivos de pizza: Tássia Magalhães, do Nelita, Luiz Filipe Souza, do Evvai, Pier Paolo Picchi, do Picchi Restaurante, Marco Renzetti, do Fame Osteria e Nino Cucina, e Bia Limoni, do Shihoma Pasta Fresca.

Tássia Magalhães (Nelita) apostou em uma sugestão de queijo Cablanca, tomate amarelo e brócolis confit tostado com azeite e alho (R$ 96), enquanto Luiz Filipe Souza (Evvai) desenvolveu uma releitura ousada do clássico camarão na moranga, criando a pizza de abóbora com o crustáceo e requeijão de corte da fazenda Atalaia (R$ 98).

Na receita do chef Pier Paolo Picchi (Picchi), a cobertura leva bottarga, stracciatella, raspas de limão siciliano e pimenta-do-reino (R$ 96). Já Marco Renzetti (Nino Cucina e Fame Osteria) apresentou uma receita de vegetais marinados e creme de azedinha, com berinjelas, abobrinhas italianas, endívias, tomate, alho, cogumelos paris, salsa, azedinha, flor de sal, pimenta dedo de moça e muçarela de búfala (R$ 92). Bia Limoni (Shihoma Pasta), por sua vez, elaborou uma combinação de molho de tomates San Marzano, stracciatella, alici, manjerona fresca, parmesão ralado e pimenta-do-reino (R$ 92).

As pizzas comemorativas ficam em cartaz até 30 de setembro e serão servidas em formato individual.

Serviço: Veridiana Pizzaria. Horários e dias de funcionamento: Domingo a quinta-feira, das 18h à 0h. Sexta e sábado, das 18h à 1h. Endereços: Unidade Higienópolis: Rua Dona Veridiana, 661 - Higienópolis. Unidade Jardins: Rua José Maria Lisboa, 493 – Jardins. Unidade Perdizes: Rua Turiassu, 98 – Perdizes