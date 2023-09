4 restaurantes com pratos italianos em São Paulo e novidades no cardápio

A gastronomia italiana, há muito tempo, tem cativado paladares ao redor do mundo com sua riqueza de sabores, técnicas artesanais e uma paixão inigualável pela comida. Em São Paulo, conhecida por sua diversidade culinária, os restaurantes italianos sempre desempenharam um papel fundamental na cena gastronômica. Recentemente, alguns desses estabelecimentos icônicos decidiram renovar seus cardápios, trazendo ainda mais autenticidade e inovação para a mesa.

Os sabores da Itália ganham vida no La Serena, localizado no shopping JK Iguatemi. Após um ano de sua inauguração, o restaurante apresenta uma nova seleção de pratos que refletem a inspiração da Costa Amalfitana. Com receitas como o Carpaccio Atum Alla Cipriani e o Spaguetti Camarões, o La Serena busca proporcionar uma experiência gastronômica que celebra a tradição italiana com um toque contemporâneo.

No Mila, o chef Danillo Coelho comanda a cozinha, valorizando ingredientes sazonais e produtores artesanais. Com pratos como Brócolis Ramoso à Carbonara e Straciatella com tomate selvagem e chilli oil, o chef convida os comensais a explorar os contrastes da culinária italiana.

No Beefbar São Paulo, a influência italiana se entrelaça com inspirações de diferentes partes do mundo. Com receitas vindas diretamente de Mônaco, Sardenha, Dubai e Atenas, o restaurante promete uma jornada culinária internacional. Do Tataki ao Passion fruit tiradito, os pratos destacam a versatilidade da cozinha italiana contemporânea.

La Serena

O Bar de Crudos, espaço dedicado às receitas frias, agora oferece pratos como Marinata di Polpo (R$72), Carpaccio Atum Alla Cipriani (R$74), Crudo de Robalo (R$72) e Vieira e Polvo (R$72). Para compartilhar, há a Salada Avocado e Stracciatela (R$78). Na seção de pratos principais, destaca-se o Spaguetti Camarões (R$176). A carta de drinks inclui vinhos frisantes, brancos, rosés e tintos, com rótulos como o italiano Borgo Salene Nero D'Avola (R$165).

Endereço: Shopping JK Iguatemi, Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olímpia, São Paulo – SP.

Telefone: 11-3152-6204 / 11-3152-6205.

Horário de Funcionamento: Segunda a quarta: 12h-15h30 / 19h-23h; Quinta a domingo: 12h-23h.

Mila

Sob o comando do chef Danillo Coelho, a casa valoriza ingredientes sazonais e produtores artesanais. Destaques incluem pratos como Brócolis Ramoso à Carbonara (R$50), Carne Cruda com coalhada e pizza frita (R$68), Polvo tostado com tortilla de batata e chimichurri (R$74) e Straciatella com tomate selvagem e chilli oil (R$70). As pizzas neo-napolitanas, como a Pizza de Alho negro, fonduta de queijo e mel (R$70), são outras opções.

Endereço: Rua Bandeira Paulista, 1096, Itaim Bibi, São Paulo – SP.

Telefone: (11) 2925-8442.

Horário de Funcionamento: Terça a sexta: 12h-15h / 19h-23h; Sábado: 13h-18h / 19h-23h; Domingo: 13h-17:30h.

Beefbar

Com influências de diferentes regiões, o menu inclui opções como Tataki (R$9), Shissô beef tartare (R$37), Passion fruit tiradito (R$39), Tuna ceviche (R$47), entre outros. Destaque também para o Skirt Steak uruguaio (R$78) da grelha.

Endereço: Rua Barão de Capanema, 320, São Paulo – SP.

Telefone: (11) 23861918.

Horário de Funcionamento: Segunda a sábado: 12h-01h (fechado para almoço às quintas).

Così

O restaurante Così, sob a liderança do chef Renato Carioni, lança novos pratos em seu menu nos Jardins. Com opções como Crab Cake (R$66), Insalata di Capesante (R$91), Ditaline (R$89), Casarecce (R$89), e o Spaghettoni al ragu di agnello (R$93).

Endereço: Rua Haddock Lobo 1589, São Paulo – SP.

Telefone: 3061-9543.

Horário de Funcionamento: Segunda a quinta: 12h-23h; Sexta e sábado: 12h-0h; Domingo: 12h-22h.