Resort que fica dentro de vinícola começa receber primeiros hóspedes

Não é de hoje os bons vinhos são itens obrigatórios nas adegas das redes hoteleiras de alto padrão. Na Califórnia, no entanto, existe um resort que foi além. O Napa Valley, mais novo empreendimento da bandeira canadense Four Seasons, começou a receber neste mês seus primeiros hóspedes no único hotel Four Seasons localizado dentro de uma vinícola.

Rodeado por centenas de hectares de vinhedos em Calistoga, região com rica tradição enológica da Califórnia, o novo resort conta com 85 espaçosas acomodações, entre suítes e vilas com vistas de tirar o fôlego, lareiras e terraços privativos.

O design do Napa Valley é assinado por de Erin Martin, designer local com reconhecimento internacional, em parceria com o escritório de arquitetura Hirsch Bedner Associates. Dentre as acomodações mais cobiçadas está a Estate Villa, uma unidade de 315 metros quadrados situada na orla do vinhedo, com amplas áreas de estar, jardim privativo e piscina.

Independente da acomodação, todos os hóspedes podem caminhar pelas vieiras, e, claro, degustar os vinhos --- esses, produzidos no próprio local, sob o comando do enólogo Thomas Rivers Brown, um dos mais premiados da região. “Oferecer experiências autênticas e excepcionais que proporcionem uma imersão nos destinos é nossa prioridade", conta Vince Parrotta, presidente de operações da Four Seasons.