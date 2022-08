Renner une moda e ESG em desfile de nova coleção na Oca, no Ibirapuera

As Lojas Renner voltaram oficialmente para os desfiles de moda físicos. Na última quarta-feira, 24, a companhia lançou a linha Primavera 2022 na Oca, no parque Ibirapuera, em um evento fechado para 300 convidados. Esse foi o primeiro desfile presencial da Renner em dois anos e meio, após a pandemia.

O evento vem em um período de bonança para a companhia também na parte financeira. Com o acerto nas coleções recentes e a recomposição do guarda-roupa dos brasileiros no pós-pandemia, a Renner teve um lucro acima dos pares de mercado tanto no primeiro quanto no segundo trimestres. Nesse período, o lançamento reafirma o tom da companhia de se posicionar como uma marca mais fashion e ESG no mercado.

Além da escolha de modelos com muita diversidade, a empresa também trouxe Paulo André (PA), ex-BBB, e a atriz Camila Queiroz ao desfile como um elemento surpresa. Entre os convidados, a marca focou em celebridades brasileiras e influenciadores de estilo famosos no Instagram e TikTok, como Jade Magalhães e a modelo Mariana Goldfarb.

“Nesta virada de coleção, recebemos a primavera movidos pelo brilho dos reencontros, em um conjunto de ações que traduzem a potência da natureza, com a energia dos quatro elementos presentes em cada um de nós, e valorizando pilares que são essenciais para o nosso negócio, como a omnicanalidade e a sustentabilidade”, diz a diretora de Marketing Corporativo da Lojas Renner, Maria Cristina Merçon.

A nova coleção

Com o bordão “Você fica incrível de primavera”, a marca trouxe nas novas roupas a inspiração da “Quinta Essência”, que simboliza, de acordo com a varejista, “a união entre os quatro elementos da natureza – fogo, terra, água e ar – e sua capacidade de aguçar todos os sentidos”.

Ao todo, foram apresentados 50 looks, sendo 10 criados especialmente para o desfile na Oca. Todo o processo foi pensado a partir da inspiração na Quinta Essência, com a ambientação dos lounges representando a terra, a passarela circular a água, a cenografia e cor do palco representaram o fogo e o espaço aberto representou o ar, com foco nas ações do selo RE (Moda Responsável).

“Em todas as nossas campanhas, buscamos reforçar a cumplicidade que sempre cultivamos com o público. Nos últimos anos, a Renner apostou ainda mais em inovação e no digital para se manter próxima dos clientes, celebrando as conexões humanas com o cuidado e a responsabilidade que o momento pedia”, complementa Merçon.

Ao final do desfile, a Renner trouxe um pocket show da cantora Luedji Luna.

Sustentabilidade

Para reafirmar o compromisso com a sustentabilidade da marca, a Lojas Renner fez questão de fazer com que o evento fosse sustentável em todas as pontas, com o objetivo de diminuir o impacto ambiental do evento. De acordo com a empresa, foi utilizado um gerador à base de biodiesel, os materiais foram reaproveitados e os excedentes foram para upcycling — um reuso criativo de produtos. O desfile também não teve plásticos de uso único. Após o evento, a Renner também implementará medidas para neutralizar todas as emissões de carbono da operação para garantir o selo de “evento neutro”.

Marcas de moda voltam aos desfiles presenciais

Além da Renner, outras marcas têm feito ações promocionais e desfiles presenciais para o lançamento de novas coleções. A Arezzo, por exemplo, promoveu recentemente o “Pulsar”, que ocorreu na Bienal do Ibirapuera.

O evento recebeu o nome de “Pulsar” porque foi feita uma ação com um túnel, cujas paredes pareciam membranas e o som vinha dos batimentos do coração do CEO da Marca, Alexandre Birman.

