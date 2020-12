Relojoaria de luxo inaugura e-commerce com peça do pequeno príncipe

As marcas de relógio de luxo estão cada vez mais enxergando no Brasil e no e-commerce brasileiro uma bela oportunidade de fazer negócio. Depois de a italiana Panerai, que faz parte do conglomerado suíço Richemont, anunciar o nascimento de sua loja online verde e amarela em um evento exclusivo junto à Casual EXAME, chegou a vez da suíça IWC Schaffhausen fazer o mesmo.

A partir deste mês de dezembro, já é possível comprar os relógios IWC direto da sua casa e pagar com o real brasileiro. Estarão disponíveis para compras online todas as icônicas famílias de relógios da manufatura. Haverá também alguns modelos que serão comercializados exclusivamente pelo e-commerce.

Relógio IWC “Le Petit Prince” frente. Relógio IWC “Le Petit Prince” frente.

Para marcar o lançamento do e-commerce brasileiro, um dos modelos disponíveis na plataforma é o relógio da coleção IWC Pilot criado a partir de uma parceria da marca com a Fundação Antoine de Saint-Exupéry, célebre pioneiro piloto francês e autor do best-seller “O Pequeno Príncipe”.

A edição do modelo IWC Pilot “Le Petit Prince” é um cronógrafo com pulseira em couro italiano Santoni. Na parte de trás do mostrador do relógio é possível ver o desenho do personagem.

Relógio IWC “Le Petit Prince” verso Relógio IWC “Le Petit Prince” verso

O e-commerce da IWC terá abrangência para todo território nacional oferecerá os modelos no online sob o mesmo valor adotado nas boutiques físicas. O frete será grátis e para São Paulo Capital e Grande São Paulo, o relógio pode ser entregue em 24 horas.