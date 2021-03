Refúgio de Frank Sinatra está à venda no deserto da Califórnia

Do primeiro número um alcançado nas paradas de sucesso ainda na década de 1940 até os milhões de discos vendidos na segunda metade dos anos 90, Frank Sinatra foi o verdadeiro rei da música popular dos Estados Unidos. Com enorme popularidade, Sinatra procurou um refúgio onde pudesse se isolar dos holofotes e receber amigos com privacidade. O destino escolhido foi Palm Desert, onde criou seu retiro em 1967.

A casa, construída pelo arquiteto Ross Patton, foi batizada de Villa Maggio, em homenagem ao personagem Soldado Angelo Maggio, interpretado por Sinatra em A Um Passo da Eternidade, e era um de seus lugares preferidos do músico para relaxar.

Com quase 1.200 metros quadrados, a antiga residência de Sinatra conta ainda com telhas de madeira e vista do alto de um planalto. Atualmente está à venda por 4,25 milhões de dólares, segundo o site TopTenRealEstateDeals.com.

Fachada da casa que foi de Frank Sinatra.

Ainda que pareça uma casa de campo simples por fora, a Villa Maggio conta com sete lareiras de pedra, duas cozinhas, salas de jantar e estar, cinco quartos, seis banheiros (incluindo um com hidromassagem com vista para as montanhas) e um deck.

O terreno de mais de 40 mil metros quadrados conta ainda com uma casa de hóspedes isolada com quatro quartos, a fim de garantir privacidade e conforto aos visitantes. Para os momentos de lazer na vila, é possível utilizar duas saunas, uma mini-cozinha com vista para a piscina e uma quadra de tênis. A casa comporta um estacionamento para 25 carros e um heliponto.

Um dos seis banheiros da Villa Maggio, com vista para as montanhas.

A vila, porém, não foi o único refúgio de Sinatra. O vencedor do Oscar e do Grammy também tinha em sua lista de propriedades um apartamento no Upper East Side, em Nova York, e uma luxuosa casa em Palm Springs, na Califórnia, que hoje em dia está disponível para aluguel por temporada.

Mais de 50 anos após a compra da casa por Sinatra, o local agora também é conhecido pelo festival de música Coachella. Quem adquirir a casa terá na vizinhança celebridades como Kim Kardashian e Leonardo DiCaprio.