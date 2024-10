Rede de hotéis de luxo busca alguém para viajar pelo mundo — oferece R$ 90 mil para isso

Uma rede de hotéis de luxo está querendo oferecer as férias da sua vida. Ou melhor, o trabalho da sua vida.

O Ramada by Wyndham lançou um concurso para encontrar alguém que viajará pelo mundo, documentando seu trabalho para as mídias sociais do grupo, segundo reportagem da CNBC.

O "chief eats officer", como o cargo é chamado, será responsável por "explorar as mais deliciosas culinárias e experiências locais" em cidades com unidades do Ramada ao redor do mundo.

O CEO capturará conteúdo e escreverá postagens de blog que a marca exibirá em seus canais.

Por onde o CEO vai passar?

O itinerário contará com estadias em cinco continentes. As possíveis paradas incluirão Seul, Belfast, Dubai, São Paulo e Honolulu.

O Ramada está procurando candidatos com habilidades de escrita que sejam amantes da gastronomia e amem viajar. Ser ativo em plataformas de mídia social como Instagram e TikTok é uma vantagem.

Além de até 21 noites cobertas pela Wyndham, o candidato selecionado receberá uma verba de US$ 10.000 para cobrir seus custos de viagem, bem como US$ 5.000 em dinheiro.

Os candidatos qualificados devem ser residentes legais dos EUA ou Canadá, ter um passaporte válido e poder viajar por até três semanas consecutivas entre 1º de abril e 30 de junho do ano que vem.

Os interessados podem se inscrever por aqui.