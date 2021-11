Memórias de Paul Newman recém-descobertas serão publicadas

Memórias recém-descobertas do falecido astro de Hollywood Paul Newman, nas quais ele fala sobre fama, casamento e envelhecimento de forma graciosa, serão publicadas no próximo ano, informou a editora Knopf na quarta-feira.

Newman, um dos maiores astros dos anos 1960 e 1970, começou a escrever suas memórias nos anos 1980 para conter a atenção implacável da mídia sobre ele, disse a Knopf em um comunicado. Ele não chegou a publicar uma autobiografia antes de sua morte em 2008.

Segundo a Knopf, as memórias, que ainda estão sem título, abrangem os pensamentos do astro de "Butch Cassidy" sobre atuação, direção, seu casamento de 50 anos com a atriz Joanne Woodward, política e estrelato.

“Como houve tantas biografias e análises não autorizadas de meu trabalho e minha vida, o registro agora não tem qualquer relação com a verdade", disse Newman a um amigo, o roteirista Stewart Stern, em 1986. "Eu deveria ao menos fazer alguns autoexames para que as biografias não autorizadas não sejam consideradas a verdade absoluta.”

As memórias são baseadas nas conversas de Stern com Newman. Stern também falou com dezenas de amigos e colegas de Newman.

A Knopf disse que as transcrições das memórias foram descobertas recentemente na casa de Woodward, hoje com 91 anos, e foram aprovadas para publicação pela família.

Peter Gethers, que está editando o livro, afirmou que ele mostra um lado de Newman que não foi visto antes.

“Ele não se intimida com seus demônios, e a franqueza do ator é, alternadamente, impressionante, inteligente, engraçada, autocrítica e sensível”, disse Gethers em um comunicado.