Pesquisa mostra que empresas de bens de consumo fazem análises ESG, mas não rastreiam todo o risco

Uma pesquisa realizada pela TOTVS, maior empresa de tecnologia do Brasil, em parceria com Attest ESG, empresa de avaliações e consultoria em finanças sustentáveis, que pertence à EXAME, mostra que a maior parte das empresas de bens de consumo entrevistadas identifica e avalia os impactos sociais e ambientais em seus negócios, porém, menos de 20% rastreiam todo o potencial de risco.

O levantamento visa avaliar a presença dos critérios ESG na análise da cadeia de valor das empresas do setor de bens de consumo, assim como o envolvimento da média liderança na implementação de práticas relacionadas aos critérios ESG. Também busca compreender como as empresas entrevistadas utilizam a tecnologia para impulsionar a agenda ESG e a colaboração entre as cadeias de valor para promover a sustentabilidade nas organizações.

As conclusões do trabalho incluem o fato de que 53% das empresas entrevistadas identificam e avaliam os impactos dos incidentes relacionados aos Direitos Humanos em seus negócios e cadeia de fornecimento. Da mesma forma, mais da metade identifica os riscos sociais e ambientais mais relevantes em sua cadeia de fornecedores ou setores com maior risco.

Em se tratando de mapear os riscos, no entanto, apenas 18% rastreiam 100% dos materiais potencialmente arriscados. Apenas 15% envolvem os fornecedores na identificação e análise dos riscos sociais e ambientais, enquanto 24% possuem e aplicam uma política de riscos na cadeia de fornecedores. Além disso, 26% possuem indicadores para monitorar o desempenho dos fornecedores em relação à conformidade ambiental e social.

A mesma tendência se dá quando se analisa a presença de uma taxonomia para avaliar os riscos ESG. Quase metade das empresas (48%) possui indicadores para analisar os riscos sociais e ambientais, e 40% analisam os possíveis impactos financeiros, de reputação e conformidade dos riscos identificados. No entanto, apenas 20% utilizam indicadores na avaliação de desempenho dos executivos envolvidos na gestão de fornecedores, e 15% realizam estudos com fundamentação científica para identificar e analisar os riscos.

Além do baixo impacto da adoção de análises ESG nas empresas pesquisadas, a pesquisa apontou que há um percentual baixo de empresas integrando os aspectos de inovação e sustentabilidade de forma holística com os stakeholders. Embora metade das empresas entrevistadas estabeleçam parcerias estratégicas com seus fornecedores para alcançar objetivos de inovação e sustentabilidade, apenas 9% oferecem incentivos, sejam financeiros ou não, para melhorar suas práticas nesses quesitos.

A TOTVS contratou a Exame para auxiliar em sua pesquisa sobre ESG na cadeia de valores para o setor de bens de consumo. O objetivo é fomentar o engajamento, interesse e conhecimento das empresas do mercado de bens de consumo em relação ao tema ESG e sua cadeia de valor, apresentando a TOTVS como parceira para o desenvolvimento de práticas de sustentabilidade para o negócio.

Para realização da pesquisa, foram entrevistadas 34 empresas do setor de bens de consumo. O trabalho está fundamentado em uma amostra de conveniência, não probabilística. O estudo tem um caráter exploratório do assunto apontando primeiros achados que podem ser futuramente desdobrados em hipóteses de estudos subsequentes, mas os resultados não podem ser extrapolados para todo o Brasil.

