"Queremos levar a Cia.Marítima para além do beachwear", diz CEO da grife

Há quem prefira não mexer em time que está ganhando. Não é o caso da Cia.Marítima, que cresce 18% ao ano há três décadas – suficiente para ser líder de beachwear na América Latina – e mesmo assim apostará por um novo direcionamento de estilo. Desta vez, a label busca amadurecer a linha com elementos mais sofisticados e tons neutros para ir além do público mais jovem.

Neste mês, a marca inaugura duas novas lojas (em Ipanema, no Rio de Janeiro, e na Vila Madalena, em São Paulo) e prevê chegar a 120 pontos em 2023, além de expandir para 500 multimarcas pelo país. “Buscamos fortalecer a nossa imagem com uma proposta que também renovará a identidade dos espaços”, afirma Benny Rosset, CEO da Grupo Rosset, empresa por trás da marca.

Esse projeto de expansão das novas flagship stores custou 4 milhões de reais à Cia.Marítima e tem assinatura do arquiteto Marcello Rosenbaum, responsável pela projeto de ambas as lojas. “Nossos conceitos estão mais naturais e refletem a nossa brasilidade”, diz o executivo. Aliás, essa influência também chegará às novas coleções, que prometem mais elementos da nossa cultura.

“Estamos evoluindo em estilo, além de incluir novos tecidos e texturas, o que deixa a coleção com o ar mais orgânico. Mas é claro que não podemos deixar de lado o DNA e a essência da própria marca. Nós queremos levar a Cia.Marítima para além do beachwear, fortalecendo a proposta de praia para o dia a dia, incluindo moda e novas roupas que transitem por todos espaços”, explica.

Confira a entrevista completa com Benny Rosset

Ainda há espaço no mercado para expansão com lojas físicas?

“Sim, temos bastante espaço de crescimento em algumas regiões. Estamos hoje com 100 lojas e ainda temos muito espaço de crescimento”.

Qual é o maior desafio de beachwear atualmente?

“Não vejo muito desafio. Basta sempre ter as coleções certas, desenvolvimento correto e colocar a régua cada vez mais para cima, para batermos nossos próprios limites e superar os limites do ano anterior”

Como a Cia.Marítima tem se movimentado para tornar a moda beachwear mais inclusiva e diversa?

“Para a nossa coleção, não temos barreira. Criamos a partir do nosso estilo e DNA, sendo sempre fiéis à nossa história. Quem quiser comprar nossa roupa é sempre bem-vinda e acreditamos que o caminho tem que ser sempre esse”.

Como enxerga o mercado diante das fast-fashion e empresas como Shopee?

“Eu acho que são coisas completamente diferentes. Temos o nosso DNA, nosso cliente e nosso espaço no mercado. E existe um outro espaço para fast fashion também. Oferecemos um super produto, com qualidade e estilo, e temos nossa criação que se desenvolve cada vez mais. Cada um tem seu lugar e eu acredito que as fast-fashion não impactam o mercado da Cia.Marítima”.

Quais são as tendências para beachwear?

“A maior tendência que está vindo com muita força nos últimos 10 anos é o beachwear saindo das praias e indo para as cidades. Com o lifestyle da cidade cosmopolita, as roupas mais fluidas e mais confortáveis ganharam espaço no street style, seguindo o conceito de trazer o ‘follow the sun’ o ano todo para o closet”.

Expansão internacional está na mira da marca?

“Sempre esteve. Já exportamos desde o início da marca, há 30 anos. Hoje estamos presentes em mais de 20 países. Acabamos de abrir uma franquia em Singapura, além de expansão pro mercado nos Estados Unidos, que temos toda uma operação, multimarca em Portugal e expansão no Caribe”.

