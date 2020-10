Se tem uma tendência que veio para ficar com a pandemia do novo coronavírus é a atenção com a casa. Nunca ficamos tanto no lar – e isso provavelmente continuará no chamado novo normal.

Entre os hábitos com mais força na rotina dentro da pandemia estão cuidar mais da casa, segundo pesquisa da consultoria McKinsey. Mudanças em como as pessoas enxergam os lares devem ter impactos até na arquitetura, de acordo com a pesquisa. O escritório deve começar a fazer parte da maioria das plantas e produtos como velas aromáticas e destinados a deixar a casa mais confortável vão ganhar força.

Enquanto não chega a Black Friday, em novembro, os consumidores podem aproveitar hoje e amanhã para dar um upgrade na casa na tradicional data de descontos da Amazon, o Prime Day. Nos dias 13 e 14 de outubro, a varejista americana oferece mais de 15.000 itens em promoção, para os assinantes do serviço Prime, lançado no país há um ano.

O Prime é uma assinatura de 9,90 reais por mês que permite ao assinante consumir filmes, músicas, livros e jogos por streaming, além de garantir frete grátis para todas as compras feitas no e-commerce e no marketplace da marca.

A chegada do Prime Day ao Brasil acontece em um momento de alta do e-commerce, provocada pela pandemia do novo coronavírus. Nos oito primeiros meses do ano, o volume de vendas pela internet subiu 80% na comparação com o mesmo período de 2019, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico.

Como EXAME antecipou por aqui, Alex Szapiro, presidente da Amazon.com no Brasil, disse em entrevista à Bloomberg, que apesar da demanda ter subido durante a pandemia, os preparativos para a “Black Friday da Amazon” começaram muito antes dela. “Antecipamos muitos dos investimentos, não por causa da pandemia em si, mas porque queremos garantir bom atendimento ao cliente num momento em que a demanda cresce.”

Confira abaixo alguns produtos para o lar que estarão em promoção para os assinantes do Prime a partir de hoje. Uma dica: corra porque os estoques são limitados.

COZINHA

Cafeteira expresso Prima Latte da Oster – de R$ 973,16 por R$ 834,30 reais

Churrasqueira elétrica grill menu da Cadence – por R$ 139,90

Microondas espelha da Midea – de R$ 549 por R$ 383,99

Fritadeira Midea – de R$ 440,90 por R$ 297,99

Cozinha completa madesa Vicenza com armário e balcão – de R$ 2,399,99 por R$ 1.999,99

Fogão 4 bocas com mesa de vidro inox Consul – de R$ 1.249 por R$ 1.099

SALA

Armários multimóveis de cozinha Sicilia – de R$ 1.469,90 por R$ 869,90

Sofá Bariloche 3 lugares com pés de madeira – de R$ 849 por R$ 798

Aparador com mesa de centro e mesa lateral Lyon Multimóveis – de R$ 499,99 por R4 289,90

Luminária pendente Lotus Ana Maria, combo com duas unidades, de R$ 384,30 por R$ 259,90

Robô aspirador de pó Roomba 675 – de R$ 3.299 por R$ 2.999

QUARTO