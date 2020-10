Amazon Prime Day antecipa ofertas: de brinquedos a eletrônicos

Nesta semana, a Amazon traz ao Brasil o seu tradicional dia de descontos: o Prime Day. Nos dias 13 e 14 de outubro, a varejista americana oferece mais de 15.000 itens em promoção para os assinantes do serviço Prime, lançado no país há um ano.

O Prime é uma assinatura de 9,90 reais por mês que permite ao assinante consumir filmes, músicas, livros e jogos por streaming, além de garantir frete grátis para todas as compras feitas no e-commerce e no marketplace da marca.

A chegada do Prime Day ao Brasil acontece em um momento de alta do e-commerce, provocada pela pandemia do novo coronavírus. Nos oito primeiros meses do ano, o volume de vendas pela internet subiu 80% na comparação com o mesmo período de 2019, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico.

Alex Szapiro, presidente da Amazon.com no Brasil, disse em entrevista à Bloomberg que apesar da demanda ter subido durante a pandemia, os preparativos para a “Black Friday da Amazon” começaram muito antes dela. “Antecipamos muitos dos investimentos, não por causa da pandemia em si, mas porque queremos garantir bom atendimento ao cliente num momento em que a demanda cresce.”

Confira abaixo alguns dos produtos que estarão em promoção para os assinantes do Prime a partir do dia 13:

Amazon

Kindle paperwhite – de R$ 499 por R$ 399

Echo Dot 3ª geração – De R$ 349 por R$ 199

Echo Show 8 – De R$ 899 por R$ 699 (apenas no dia 13 de outubro)

Eletrônicos

Caixa de Som Bluetooth LG XBOOM Go PK3 8W Preto e à Prova D ́Água – por R$ 299

Smart TV LG HD 32” – por R$ 1047

Notebook Dell Inspiron i15-3584-A30P 8ª Geração Intel Core i3 4GB 1TB Tela LED HD 15.6″ Windows – por R$ 2.800

Logitech: teclado com fio USB Logitech K120 Resistente à Respingos – por R$ 39,90

Headset Gamer HyperX CloudX para XBOX – por R$ 129

Livros

O palhaço e o psicanalista: como escutar os outros pode transformar vidas – por R$ 17,20

O morro dos ventos uivantes – por R$ 6,90

O poder da ação – por R$ 11,60

Orgulho e preconceito – por R$ 29,30

Inteligência emocional – por R$ 25,10

Moda

Acessórios Farm – Até 30% de desconto / Bolsa Praiana Farm Feminina – por R$ 90,30

Produtos Aramis – Até 50% de desconto / Camisa Polo Aramis – por R$ 89,90

Seleção de relógios – Até 45% de desconto / Relógio Skmei – por R$ 58,00

Tênis Olympikus – Até 40% de desconto – Tênis Olympikus Drift 2 masculino – por R$ 69,90

Casa