Zara inaugura loja integrada ao e-commerce

A Zara inaugurou, no dia 10 de agosto, sua nova flagship no Shopping Pátio Higienópolis, no histórico bairro de mesmo nome, em São Paulo. Localizada no primeiro piso e de frente à entrada principal, a loja traz um novo conceito visual, integralmente desenhado pela equipe de arquitetura da marca. Nele, as peças de vestuário são protagonistas em um ambiente clean, predominantemente em tons neutros, projetado para oferecer conforto. A unidade se torna a referência no Brasil da nova imagem comercial da Zara, que aposta em lojas com extensa gama de propostas de moda, equipadas com recursos tecnológicos e com o objetivo de proporcionar máxima experiência do cliente sem perder de vista a sustentabilidade.

A unidade Higienópolis se apoia em inovações recentes para oferecer aos clientes uma experiência de moda integrada à plataforma online, o que permite interagir com a marca a todo momento e por qualquer dispositivo. Por meio do aplicativo, o consumidor conta com funcionalidades como retirar seu pedido do e-commerce na loja em até 2 horas, a possibilidade de saber a localização de uma peça na loja e de consultar a disponibilidade dos itens, além de ter a opção de reservar um provador com horário marcado. Adicionalmente, a unidade oferece provadores digitais com contagem automática da quantidade de peças, indicação de cabine livre para uso e caixas específicos para o recebimento de devoluções.

Sustentabilidade

A Inditex, grupo ao qual a Zara pertence, desenvolveu um manual de loja ecoeficiente que define os padrões de design, construção e gestão para reduzir seu consumo de água e energia, conectado à plataforma de gestão global interna, Inergy. Entre as medidas implementadas para reduzir o impacto ambiental da flaghsip, destacam-se os sistemas eficientes de refrigeração, iluminação LED e uso de materiais mais sustentáveis. Toda a madeira usada na loja, assim como produtos de papel, sacolas e etiquetas, possuem certificações florestais internacionalmente reconhecidas como os selos PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) ou FSC (Forest Stewardship Council).

O principal objetivo é que a sustentabilidade esteja presente na operação da companhia de maneira integral, desde as instalações e produtos até a interação com os clientes. As equipes de loja recebem formação constante para atuar com a responsabilidade tanto na gestão ambiental, relacionada a energia, água e resíduos, quanto na relação com as pessoas – que estão no centro do negócio da marca. Com um time diverso, formado em sua maioria por mulheres, as equipes das lojas contarão ainda com profissionais do SALTA, um programa mundial da Inditex que favorece a inserção de pessoas em condições de vulnerabilidade social no mercado de trabalho e que já está em sua 7ª edição no Brasil, tendo empregado mais de 100 pessoas em suas unidades.

