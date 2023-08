Audi Q8 e-tron: novo carro elétrico ganha mais autonomia e chega a 342 km

A briga por autonomia da bateria no segmento de carros 100% elétricos tem novo concorrente: o Audi lançou no Brasil o Q8 e-tron, o mais novo utilitário de alto luxo da marca. O modelo foi lançado nesta quarta-feira, 9, em um evento no Rio de Janeiro. Os novos Audi Q8 e-tron e Audi Q8 Sportback e-tron representam a primeira atualização da linha e-tron desde 2019, quando ocorreu o lançamento global do modelo totalmente elétrico da marca das quatro argolas -- o lançamento no mercado nacional ocorreu no ano seguinte.

A novidade também marca o novo padrão global de nomenclatura da linha e-tron. A partir de agora, os próximos lançamentos das linhas A e Q com número final par receberão a motorização elétrica, enquanto os modelos com dígito final ímpar seguirão com a motorização a combustão ou híbrida.

"O novo Audi Q8 e-tron estabelece um marco temporal na história da Audi no Brasil. Estamos iniciando uma nova fase com foco total na progressividade e eletrificação da mobilidade. Os nossos produtos serão guiados pela busca contínua de tecnologias que permitam acessar distâncias cada vez mais amplas com maior velocidade de carregamento e regeneração de energia", afirma Daniel Rojas, CEO e presidente da Audi do Brasil.

Bateria com mais autonomia

O grande diferencial desta atualização é imperceptível aos olhos dos consumidores. O carro ganhou uma nova bateria com célula química avançada, com capacidade aumentada em 20% em relação à bateria anterior, indo de 95 kWh para 114.

Com isso, a autonomia passou de 249 quilômetros, do primeiro e-tron, para 342 quilômetros, na avaliação do Inmetro. Quando o perfil é analisado pelo WLTP -- convenção global de testes de carros elétricos -- a autonomia é de 600 quilômetros.

"Nós conseguimos aumentar a autonomia da bateria, sem aumentar o tamanho dela no carro. Esse desenvolvimento de tecnologia é uma das grandes novidades do Audi Q8 e-tron", explica André Maranhão, gerente de eletrificação da marca.

O Q8 e-tron é equipado com dois propulsores elétricos com potência combinada de 408 cavalos de potência e 664 Nm de torque, atuando em sintonia com a consagrada tração integral quattro. O conjunto mecânico confere ao utilitário um desempenho altamente esportivo: a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 5,6 segundos, e a velocidade máxima é de 200 km/h (limitada eletronicamente). O condutor pode ainda escolher entre sete modos de condução pelo Audi Drive Select.

Preço

O modelo está disponível nas versões Performance Black e Launch Edition na rede completa de concessionários da fabricante, aos preços sugeridos de R$ 669.990,00 (SUV) e R$ 699.990,00 (Sportback) na versão Performance Black e R$ 681.990 (SUV) e R$ 711.990,00 (Sportback) na versão Launch Edition. O modelo também está disponível por assinatura no programa Audi Signature a partir de R$ 15.050,00, no plano de 36 meses.

Especificações técnicas

As dimensões externas do modelo Audi Q8 Sportback e-tron são 4.915 mm (comprimento), 2.189 mm (largura), 1.619 mm (altura) e 2.928 mm (entreeixos). A capacidade do porta-malas é de 528 litros e o peso total do veículo é de 2.715 quilos. Já na versão SUV, a altura é um pouco maior, de 1.633 mm. Nessa carroceria, a capacidade do porta-malas sobe para 569 litros e o peso total é de 2.720 quilos. As duas carrocerias possuem o porta-malas dianteiro de 60 litros.

Já as cores de pintura externa disponíveis na versão Launch Edition são Branco Geleira, Cinza Cronos, Cinza Daytona, Preto Mito e Cinza Imã (Sólida). Já na versão Performance Black, as opções são Cinza Imã (Sólida), Azul Ultra, Cinza Cronos, Branco Geleira, Marrom Madeira, Preto Mito, Azul Plasma e Vermelho Soneira (metálicas), e Cinza Daytona (perolizada).

A lista de itens de entretenimento e comodidade incluem ar-condicionado de quatro zonas, sistema de som Bang & Olufsen 3D, teto solar panorâmico, volante de três raios multifuncional com regulagem elétrica.

A versão Launch Edition conta ainda com o Pacote Black Plus exterior, que agrega frisos externos em preto brilhante, Audi rings na cor cinza escurecido; capa dos retrovisores na cor preta; Grade Singleframe na cor do veículo; rodas de 22 polegadas Audi Sport com design exclusivo e polidas na cor cinza titânio; Audi Beam exclusivo “e-tron edition”; e Capacidade de carga 22kW no modo AC.

*O jornalista viajou a convite da Audi do Brasil