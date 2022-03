Putin compara 'cancelamento da cultura russa' com J.K. Rowling, que rebate

J.K. Rowling se manifestou no Twitter contra a menção feita por Vladimir Putin. Ontem (25), o presidente russo disse que o Ocidente está tentando cancelar a cultura de seu país, assim como atacou a autora dos livros de Harry Potter por comentários transfóbicos.

Durante uma videoconferência, Putin disse que o Ocidente estava tentando cancelar um país milenar, assim como os ataques feitos a Rowling no passado.

“Eles cancelaram Rowling recentemente. Suas obras são publicadas em todo o mundo, apenas porque ela não satisfez as exigências dos direitos de gênero. Eles agora estão tentando cancelar nosso país”, disse Putin.

“Hoje, eles estão tentando cancelar todo um país de mil anos, nosso povo. Estou falando sobre a crescente discriminação de tudo relacionado à Rússia, sobre essa tendência que está se desdobrando em vários estados ocidentais”, continuou o presidente, que comparou ainda, a censura da Alemanha nazista com a cultura russa no Ocidente.

"Tchaikovsky, Shostakovich e Rachmaninov são excluídos dos cartazes, escritores russos e seus livros são proibidos. A última vez que uma campanha tão massiva para destruir literatura desfavorável foi realizada pelos nazistas na Alemanha há quase 90 anos".

Em resposta ao presidente russo, Rowling publicou no Twitter: "As críticas à cultura ocidental do cancelamento possivelmente não são mais bem feitas por aqueles que atualmente matam civis pelo crime de resistência, ou que prendem e envenenam seus críticos. #IStandWithUkraine".

A escritora mencionou ainda que a instituição de caridade de seus filhos, Lumos, trabalha com o governo ucraniano desde 2013 e que irá igualar todas as doações em até 1 milhão de libras.

Critiques of Western cancel culture are possibly not best made by those currently slaughtering civilians for the crime of resistance, or who jail and poison their critics. #IStandWithUkraine https://t.co/aNItgc5aiW

— J.K. Rowling (@jk_rowling) March 25, 2022