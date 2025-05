Ranking das marcas de luxo mais valiosas: líder faz carros, segunda atua em moda e joias

A Porsche segue como a marca de luxo e premium mais valiosa do mundo pelo oitavo ano consecutivo, com valor estimado em US$ 41,1 bilhões, segundo relatório da Brand Finance, consultoria global especializada em avaliação de marcas. Apesar da liderança, a montadora enfrentou uma queda de 5% no valor da marca, atribuída à redução da demanda na China e na Europa, mercados importantes para a empresa.

A pesquisa também aponta que a Porsche mantém alta aceitação de preço, com nota 9,3 em 10, refletindo a disposição dos consumidores em pagar mais pelos produtos da marca. Essa estratégia de priorizar valor em vez de volume de vendas é um dos pilares da Porsche para se destacar no segmento premium. Além disso, a marca recebeu classificações elevadas em confiabilidade (9,6) e reputação global (9,7).

Chanel ultrapassa Louis Vuitton

A Chanel registrou um crescimento expressivo de 45% no valor da marca, alcançando US$ 37,9 bilhões e ultrapassando a Louis Vuitton, que figura em terceiro lugar com US$ 32,9 bilhões. Isso fez da Chanel a marca que mais cresceu no ranking. A empresa atua em moda e joias e reforça a importância desse setor no mercado de luxo global.

Henry Farr, Diretor de Avaliação da Brand Finance, comenta que “de 2019 a 2024, o setor de luxo e premium vivenciou um período de forte criação de valor, com o valor de marca das 50 maiores marcas do mundo crescendo 43%”. Farr também alerta para mudanças no comportamento dos consumidores: “A era de aumentos de preços fáceis, graças à demanda persistente, acabou, e as marcas de luxo precisam evoluir para se manterem relevantes.”

Outro destaque do ranking foi a Dior, que subiu três posições e tornou-se a marca de luxo e premium mais forte, com uma pontuação Brand Strength Index (BSI) de 93,5 em 100. Essa força também posiciona a Dior entre as 10 marcas globais mais fortes entre as 500 marcas mais valiosas do mundo em 2025. Seu valor é estimado em US$ 17,2 bilhões.

Top 10 das marcas de luxo mais valiosas

O ranking das dez marcas de luxo e premium mais valiosas em 2025, segundo a Brand Finance, é liderado por marcas dos setores automotivo, moda, joias e cosméticos:

1 - Porsche – US$ 41,1 bilhões

2 - Chanel – US$ 37,9 bilhões

3 - Louis Vuitton – US$ 32,9 bilhões

4 - Hermès – US$ 19,9 bilhões

5 - Rolex – US$ 18,7 bilhões

6 - Dior – US$ 17,2 bilhões

7 - Cartier – US$ 15,7 bilhões

8 - Ferrari – US$ 14,4 bilhões

9 - Gucci – US$ 11,3 bilhões

10 - Guerlain – US$ 7,6 bilhões