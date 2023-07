Primeiro espumante brasileiro com Denominação de Origem chega ao mercado a R$ 79,90

O Brasil tem o primeiro espumante com Denominação de Origem (D.O.) disponível no mercado. Com uma produção limitada de 18 mil garrafas, o Aurora Extra Brut está dentro da D.O Altos de Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul, e foi produzindo seguindo diversas regras estabelecidas pela certificação, obtida no fim do ano passado (leia mais abaixo). O reconhecimento equivale aos vinhos espumantes da região de Champagne, na França.

O rótulo da Cooperativa Vinícola Aurora tem preço médio de R$ 79,90. Além dela, também estão produzindo sob as novas regras da D.O. na região as vinícolas Don Giovanni, Geisse e a Valmarino.

O gerente geral de marketing e vendas da Aurora, Rodrigo Arpini Valerio, explica que 50% dos espumantes do terroir de Pinto Bandeira já seguem as regras da D.O. A expectativa da cooperativa é dobrar a produção desses rótulos nos próximos dois anos. Como parte dessa estratégia, até o fim deste ano, deve estar disponível aos consumidores o Gioia Sur Lie Nature.

“Para o consumidor, é muito mais do que um produto com um selo que atesta a qualidade e os métodos de cultivo e elaboração. Temos a convicção que, muito em breve, o Brasil fará esse reconhecimento que já é enaltecido em outros continentes”, disse Valerio, com exclusividade à EXAME Casual.

No começo do ano, a Aurora enfrentou denúncias de trabalho análogo à escravidão na colheita das uvas, com funcionários da empresa terceirizada Fênix, que também prestava o serviço para outras vinícolas da Serra Gaúcha. Na época, a cooperativa rompeu contrato com a empresa e pediu desculpas pelo ocorrido. Também assinou um termo de ajuste de conduta (TAC) milionário com o Ministério Público do Trabalho (MPT), mediado pela Justiça do Trabalho, para o pagamento de indenizações aos trabalhadores e danos coletivos. A Fênix recusou o acordo. Em uma investigação paralela ao do MPT, a Polícia Federal não viu indícios de participação das vinícolas no caso.

Características do espumante

O Aurora Extra Brut D.O. Altos de Pinto Bandeira é elaborado pelo método tradicional. As uvas são as características da Denominação de Origem Altos de Pinto Bandeira: Chardonnay, Pinot Noir e Riesling Itálico.

Após amadurecer por 12 meses em contato com as leveduras, a bebida atinge aromas que remetem à doçura de damascos e a robustez de amêndoas tostadas. Tem ainda toques de flores, como a da laranjeira, e paladar com delicada acidez.

O que é a Denominação de Origem?