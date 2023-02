Brasil tem primeira Denominação de Origem de espumantes

Os amantes do vinho têm um bom motivo para brindar. O Brasil tem a primeira Denominação de Origem exclusiva para espumantes do Novo Mundo, recorte que exclui apenas os espumantes feitos na Europa. A D.O. Altos de Pinto Bandeira fica no Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, e a abrange 65 km² de área contínua, sendo 76% localizada no município de Pinto Bandeira, 19% em Farroupilha e 4% em Bento Gonçalves. Dentro da região estão grandes vinícolas como a Aurora, Don Giovanni, Geisse e a Valmarino, que já produzem espumantes com a nova regra.

O processo para a obtenção da Denominação de Origem levou cerca de uma década e foi conferido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. Com essa nova D.O., o Brasil chega a 108 indicações geográficas registradas, sendo 33 denominações de origem e 75 indicações de procedência. Entre as regras que precisam ser cumpridas está a produção de espumantes com as uvas Chardonnay, Pinot Noir e Riesling Itálico. O sistema de condução precisa ser pelo método espaldeira e a segunda fermentação deve ser feita em garrafa, método chamado de champenoise.

Todo o processo de criação da D.O Altos de Pinto Bandeira foi feita em conjunto com a Embrapa, Universidade de Caxias do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Sebrae, Sicredi e prefeitura de Pinto Bandeira. Para ter o selo no rótulo, os espumantes precisam ser aprovados anualmente por um conselho regulador. O assunto foi o tema do mais recente episódio do programa do EXAME Agro.

