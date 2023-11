Preta Maria: Bela Gil terá restaurante de gastronomia africana na Cidade Matarazzo

Após a inauguração do restaurante vegetariano Camélia Òdòdó em São Paulo, há dois anos, a chef Bela Gil anuncia uma nova casa na capital paulista, Preta Maria, na Cidade Matarazzo.

Com abertura prevista para abril do próximo ano, o menu do restaurante será inspirado na culinária de países africanos, com pratos veganos inspirados nas receitas tradicionais da Nigéria, Benin, Costa do Marfim, Angola e Moçambique e enaltece alimentos comuns à diáspora africana no Brasil.

Além disso, o nome da casa presta homenagem à irmã da chef, a cantora Preta Gil.

A colaboração representa o primeiro contrato assinado da segunda fase do pilar gastronômico do complexo, que contará ainda com mais de 35 novos empreendimentos, entre cafés, lojas pequenas de serviço rápido, bares e restaurantes.

"É com imensa satisfação e entusiasmo que anunciamos este futuro empreendimento gastronômico na Cidade Matarazzo. A colaboração com Bela Gil reflete nossa visão, que abarca os fundamentos do Complexo: regeneração, criatividade, longevidade e transformação, especialmente no campo da gastronomia. Estamos ansiosos para compartilhar os próximos passos com os amantes da culinária em São Paulo e no mundo,” diz César Antonelli, CEO da Mfoods, pilar gastronômico da Cidade Matarazzo.

O espaço terá o projeto arquitetônico assinado pelo arquiteto Guto Requena. “O Estúdio Guto Requena convidou a arquiteta Gabriela de Matos para colaborar com a conceituação do espaço. Bambu, taipa, pedra e alta tecnologia como impressão 3D e design paramétrico são alguns dos recursos arquitetônicos abordados no projeto. Uma mistura de inovação, afetos e ancestralidade,” comenta o arquiteto.