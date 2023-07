Copo meio cheio: Bela Gil reduz valores de pratos de seu restaurante

A alta no preço dos alimentos vem sendo notada em idas a restaurantes e a cada compra de supermercado, com sacolas de compras e bolsos mais vazios. Segundo o IPEA, o grupo alimentação e bebidas foi o que apresentou maior peso na composição do índice agregado (21,9%) em 2022. Com a alta de 13,2% na alimentação no domicílio e 7,5% da alimentação fora do domicílio. Mas, a visão de copo meio cheio foi implementada no restaurante Camélia Òdòdó, da chef e apresentadora de TV Bela Gil.

Com o intuito de repassar à clientela expectativas positivas de um cenário econômico promissor, o restaurante eleito como um dos 100 melhores do Brasil segundo o ranking da EXAME 2023, anuncia uma estratégia que promete agradar o bolso de seus clientes.

A casa localizada na Vila Madalena, em São Paulo, reduziu os preços do cardápio, que varia entre 10 e 20%, dependendo do prato. "Uma vez que os produtos hortifrúti baixaram de forma considerável, o que tornou viável a revisão do CMV no sistema (custo de mercadoria vendida)", segundo nota do restaurante.

O ajuste no cardápio levou em consideração a baixa nos preços de alguns itens presentes em quase todas as refeições do estabelecimento, como a cenoura, limão, soja, laranja, abóbora, batata, chuchu, mandioca e gengibre, e a diminuição do preço do combustível.

A partir de agora, a limonada Tie Dye passa a custar R$ 21 (antes custava R$ 28) enquanto a feijoada de quarta e sábado (feita com feijão preto de famílias camponesas do Paraná, tofu defumado, abóbora cabotiá e quiabo. Acompanha linguiça caseira de tofu, salada de couve com laranja e pimenta dedo de moça, farofa de castanhas brasileiras e arroz da terra), (de R$ 68 por R$ 63) e o churrasco de segunda (arroz de cúrcuma, vinagrete de feijão manteiguinha, maionese de inhame, salada verde com molho de cenoura e gengibre, espetinho de tofu com melancia grelhada. Farofa de capioba direto da Bahia, feita com alho e cebola), (de R$ 68 por R$ 54).

“Estamos muito felizes com essa decisão porque, desde a inauguração do Camélia, o objetivo sempre foi atrair pessoas para o consumo de uma comida limpa. E quanto maior for o nosso alcance, melhores serão os preços para os nossos clientes também. E, assim, todo mundo ganha”, diz Gil.

Serviço:

Rua Girassol, 451 B – Vila Madalena – São Paulo. De segunda a quinta 9h as 22h30h (último pedido: 22h30h). Sexta e sábado de 9h às 22h30 (último pedido: 23h). Domingo (22h30). Reservas pelo WhatsApp 3815-0767.