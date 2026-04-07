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Postais da Itália escritos à mão: a nova campanha da Montblanc, com Roman Coppola

Curta-metragem publicitário da marca foi filmado no Palazzo Margherita, a residência restaurada da família Coppola, do século XIX, no sul da Itália

Montblanc & Coppola: cineasta lança novo curta-metragem para a marca (Divulgação)

Montblanc & Coppola: cineasta lança novo curta-metragem para a marca (Divulgação)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 7 de abril de 2026 às 17h26.

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O cinema e a alta papelaria encontraram um ponto de intersecção no sul da Itália. Roman Coppola, herdeiro de uma das linhagens mais importantes de Hollywood, assina o novo curta-metragem da Montblanc, intitulado Postcards from Italy. A campanha se comporta como um manifesto visual sobre a "dolce vita" em tempos digitais, e convida o público a trocar a velocidade das telas pelo ritmo analógico da escrita à mão.

O curta-metragem foi filmado no Palazzo Margherita, a residência restaurada da família Coppola, do século XIX, no sul da Itália. Apresenta os atores e amigos da marca Daniel Brühl, Kiernan Shipka, Cooper Koch e Dree Hemingway como um grupo de amigos passando um verão tranquilo juntos. A história se desenrola como uma coleção de cartões-postais guardados muito tempo depois do fim da viagem, e captura impressões de longos almoços que se estendem pela tarde, momentos de descanso à sombra e noites de conversa enquanto a luz do dia se esvai.

Esta é a terceira vez que Roman Coppola colabora com a marca alemã, após o curta Happy Holidays, e os curtas 100 Years of Meisterstück e Let’s Write, nos quais o cineasta atuou como codiretor ao lado do colaborador de longa data, Wes Anderson. Para o filho de Francis Coppola, o foco foi a espontaneidade.

“Nada foi encenado: estes foram momentos reais que documentamos, refletindo a intimidade de experiências partilhadas numa parte belíssima do mundo”, afirma.

Assista ao curta-metragem de Coppola para a Montblanc

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Além do curta-metrage, a campanha digital inclui uma série de imagens dos fotógrafos Yago Castromil e Gundolf Pfotenhauer.

O espaço do 'escrito à mão'

No curta, os lançamentos da maison aparecem como ferramentas integradas ao cotidiano dos personagens. A caneta Meisterstück surge em novas variações de cores, como o vermelho burgundy, enquanto a linha de couro Primavera/Verão 2026 — que inclui mochilas e malas em tons de verde aveludado e jeans estampado — acompanha o grupo nas explorações pela vila italiana.

É a maneira mais cinematográfica (e orgânica) de ecoar a narrativa da marca "Let's Write" da Montblanc: colocar a caneta no papel, seja para imortalizar um fato compartilhado ou simplesmente para apreciar a textura.

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