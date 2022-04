Por que hoje se comemora o dia mundial do malbec?

Se você é fã de malbec, pode abrir uma garrafa para comemorar. Hoje se comemora o dia dessa uva, que se tornou sinônimo de vinho argentino. Cerca de 75% dos vinhos de uva malbec no mundo são produzidos na Argentina. E 85% da produção nacional se concentra no entorno de Mendoza.

E por que o malbec tem um dia mundial para ser comemorado? Essa foi uma jogada de marketing da Wines of Argentina, organização que promove vinhos argentinos no exterior, que criou a data em 2011. A criação de efemérides assim gera barulho, presença de mídia e oportunidade de vendas.

Vale dizer aqui que essa não é uma exclusividade dessa uva. Outras variedades têm um dia para chamar de seu, como a popularíssima cabernet sauvigon (29 de agosto), merlot (7 de outubro), pinot noir (18 de agosto). A origem da comemoração é quase sempre a mesma, uma invenção de produtores, importadores e cadeias de restaurantes.

O storytelling do dia do malbec remonta a 17 de abril de 1853, quando o presidente argentino Domingos Faustino Sarmiento teria iniciado a transformação da indústria vinícola do país ao encarregar o agrônomo francês Michel Aimé Pouget da tarefa de trazer uvas da França e aclimatá-las ao solo do país.

O governo argentino queria melhorar a produção do país trazendo novas variedades. A uva malbec é originária do sudoeste da França, dos arredores da cidade de Cahors, mais conhecida por Cot. A uva se adaptou bem à altitude argentina, mas a produção local se beneficiou de duas tragédias para a produção francesa.

A primeira fatalidade, dez anos depois de a cepa chegar à Argentina, foi a praga da filoxera, que dizimou boa parte das vinhas europeias. O segundo desastre foi a geada de 1956, que acabou com boa parte dos vinhedos originais de malbec.

Enquanto isso, os vinhedos na Argentina prosperavam. Foi em décadas recentes que a malbec realmente se espalhou pela Argentina. Em um período de 20 anos, entre 1990 a 2009, as áreas de cultivo cresceram 173%, passando de 10 mil hectares para 28 mil hectares. Além de Mendoza, epicentro da variedade, outras regiões ganharam destaque na produção de malbec, como San Juan, Salta e Neuquén.

Harmonização com carnes

As características variam a cada terroir, mas em geral um vinho malbec traz aromas de ameixas maduras, é encorpado e repleto de taninos potentes. Muitos rótulos foram premiados em anos recentes, de produtores como Viña Cobos, Zuccardi, Catena Zapata.

Nos anos 1990, a Bodegas Chandon Argentina, da Moët & Chandon, criou o projeto Terrazas de Los Andes. A vinícola foi fundada em 1999 em Mendoza, em uma antiga bodega de estilo espanhol restaurada que pertencia um dos percursores da produção de vinhos na Argentina.

A Terrazas oferece ótimas opções para celebrar a data. O Terrazas Reserva Malbec 2018 traz notas florais e vai bem com carnes de porco, a um bom custo beneficio, 161 reais; o Terrazas Grand Malbec 2018 é intenso e combina com carnes grelhadas e queijos defumados, por 424 reais. Já o Single Parcel Los Cerezos é mais sofisiticado. Tem aroma de frutas negras, apropriado para acompanhar carnes de cozimento prolongado, e custa 757 reais.

Talvez não sejam as opções de harmonização mais populares para o feriado. Há quem mantenha o jejum de carne até o domingo de Páscoa. Efémerides têm disso: nem sempre caem na data mais adequada. O bom é que, para todos nós, ainda restam todos os outros dias do ano