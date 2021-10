Uma ponte antiga que inspirou A.A. Milne, o criador do Ursinho Puff, e foi retratada em suas adoradas histórias infantis sobre o urso que adora mel está sendo oferecida em um leilão nesta quarta-feira com um preço estimado em cerca de 80 mil dólares.

Conhecida originalmente como Ponte de Posingford, ela foi construída sobre um rio em 1907 na Floresta de Ashdown, no sul da Inglaterra.

"Christopher Robin brincou nela na infância nos anos 1920 com seu pai, o escritor A.A. Milne, inventando o jogo de Poohsticks que proporcionou a inspiração dos livros subsequentes", disse a casa de leilões Summers Place Auctions em seu site.

"Mencionada pela primeira vez em 'The House at Pooh Corner', descreve como Puff solta uma pinha acidentalmente da ponte de um rio e, depois de notar como ela aparece do outro lado da ponte, cria as regras do Poohsticks."

Ponte que inspirou Ursinho Puff pode chegar a 80 mil dólares em leilão Ponte que inspirou Ursinho Puff pode chegar a 80 mil dólares em leilão

A ponte, que foi ilustrada nos livros de Milne por E.H Shepard, apareceu em histórias subsequentes nas quais os personagens Christopher Robin, Ió e Tigrão também jogam Poohsticks.

Ela foi restaurada e reconstruída em 1979 e se revelou uma atração turística popular. Devido à sua deterioração, a ponte foi desmontada e guardada, sendo substituída por uma nova estrutura em 1999, de acordo com a Summer Place Auctions.

Recentemente, ela foi totalmente restaurada e reconstruída e tem um preço de leilão estimado entre 54 mil e 81 mil dólares.