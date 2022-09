Pilotar uma moto sem precisar comprar? Triumph oferece aluguel por R$ 382

Tem sonho de pilotar uma Triumph, mas (ainda) não está disposto a colocar uma moto na garagem? Para quem se encaixar nessa descrição ou apenas quiser aproveitar um passeio de fim de semana, a marca criou um programa de locação — disponível em São Paulo, Campinas (SP), Florianópolis e Belo Horizonte. E os preços das diárias, já com seguro total incluído, partem de R$ 382.

É claro que os interessados precisam cumprir alguns requisitos: ter pelo menos 25 anos de idade; ter habilitação de categoria A há mais de um ano; e limite de crédito para caução, com possibilidade de dividir o valor em dois cartões. Existem duas franquia máxima de quilômetros percorridos: 250 km e 350 km diários; caso a distância seja superior, é cobrado até R$ 1,40 por quilômetro.

Também é possível escolher planos com desconto para o fim de semana, que variam entre R$ 764 (de sábado a segunda com o modelo Bonneville T100) e R$ 2.352 (de sexta a segunda-feira com o modelo Tiger 1200 Rally Explorer). Assim para as diárias avulsas, é necessário adiantar 20% do valor de locação e serviços na reserva, com pagamento do saldo em até 12 vezes sem juros.

Além das motocicletas, o Triumph Rental disponibiliza equipamentos como capacete, jaqueta, calças e luvas — dependendo da concessionária — e acessórios como top case e malas laterais, que também têm cobertura de seguro e cobrança da franquia em caso de avarias. Em caso de qualquer defeito ou pane, todos os modelos têm assistência 24h; as multas são cobradas com 20% de taxa.

Bonneville T100

Diária (250 km) – R$ 382;

Diária (350 km) – R$ 477;

Fim de semana (sábado a segunda) – a partir de R$ 764;

Fim de semana (sexta a segunda) – a partir de R$ 996;

Caução – R$ 4 mil;

Quilômetro excedente – R$ 1.

Street Scrambler 900

Diária (250 km) – R$ 423;

Diária (350 km) – R$ 529;

Fim de semana (sábado a segunda) – a partir de R$ 844;

Fim de semana (sexta a segunda) – a partir de R$ 1.104;

Caução – R$ 4 mil;

Quilômetro excedente – R$ 1,10.

Bonneville Bobber

Diária (250 km) – R$ 515;

Diária (350 km) – R$ 644;

Fim de semana (sábado a segunda) – a partir de R$ 1.030;

Fim de semana (sexta a segunda) – a partir de R$ 1.344;

Caução – R$ 5,5 mil;

Quilômetro excedente – R$ 1,20.

Tiger Sport 660

Diária (250 km) – R$ 423;

Diária (350 km) – R$ 529;

Fim de semana (sábado a segunda) – a partir de R$ 846;

Fim de semana (sexta a segunda) – a partir de R$ 1.104;

Caução – R$ 4,5 mil;

Quilômetro excedente – R$ 1,10.

Tiger 900 GT Pro

Diária (250 km) – R$ 547;

Diária (350 km) – R$ 684;

Fim de semana (sábado a segunda) – a partir de R$ 1.095;

Fim de semana (sexta a segunda) – a partir de R$ 1.428;

Caução – R$ 7,5 mil;

Quilômetro excedente – R$ 1,20.

Tiger 900 Rally Pro

Diária (250 km) – R$ 547;

Diária (350 km) – R$ 684;

Fim de semana (sábado a segunda) – a partir de R$ 1.095;

Fim de semana (sexta a segunda) – a partir de R$ 1.428;

Caução – R4 7,5 mil;

Quilômetro excedente – R$ 1,20.

Tiger 1200 GT Explorer

Diária (250 km) – R$ 764;

Diária (350 km) – R$ 955;

Fim de semana (sábado a segunda) – a partir de R$ 1.527;

Fim de semana (sexta a segunda) – a partir de R$ 1.992;

Caução – R$ 9 mil;

Quilômetro excedente – R$ 1,40.

Tiger 1200 Rally Pro

Diária (250 km) – R$ 764;

Diária (350 km) – R$ 955;

Fim de semana (sábado a segunda) – a partir de R$ 1.527;

Fim de semana (sexta a segunda) – a partir de R$ 1.992;

Caução – R$ 9 mil;

Quilômetro excedente – R$ 1,40.

Tiger 1200 Rally Explorer

Diária (250 km) – R$ 902;

Diária (350 km) – R$ 1.127;

Fim de semana (sábado a segunda) – a partir de R$ 1.803;

Fim de semana (sexta a segunda) – a partir de R$ 2.352;

Caução – R$ 9 mil;

Quilômetro excedente – R$ 1,40.

