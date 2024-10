Passagens aéreas mais baratas para o verão 2025: descubra a melhor semana para comprar

O verão começa em 21 de dezembro de 2024 e vai até 20 de março de 2025. A estação mais quente do ano é a escolha preferida da maioria dos brasileiros para viajar, tanto pelo país quanto internacionalmente. Com a alta demanda, encontrar a melhor data com o melhor preço nem sempre é uma tarefa fácil. A plataforma Kayak, um dos principais buscadores de viagens do mundo, realizou uma análise para ajudar a encontrar o preço que cabe no bolso.

O relatório é baseado em buscas feitas na plataforma entre março e agosto deste ano, focando em viagens entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Os dados são comparados com o mesmo período do ano anterior.

Os resultados mostram que a melhor semana para viajar para destinos brasileiros é a última de janeiro, quando o preço médio das passagens aéreas é de R$ 1.161. Em comparação, no pico entre Natal e Ano Novo, o valor médio sobe para R$ 1.772.

Todos os preços mencionados referem-se a voos de ida e volta em classe econômica para o verão de 2025, partindo e retornando ao Brasil, salvo indicação contrária.

Destinos mais procurados

O Nordeste, com suas paisagens exuberantes e praias paradisíacas, continua sendo o principal destino dos brasileiros, ocupando quatro posições no top 5 de destinos domésticos mais buscados. Recife, em Pernambuco, lidera a lista, com passagens a uma média de R$ 1.639.

“O Nordeste parece ser unanimidade entre os brasileiros, oferecendo experiências incríveis para famílias, casais e grupos de amigos. Para este verão, nossa análise indica uma redução de até 12% no preço médio das passagens aéreas para os principais destinos nordestinos. Isso significa que não será preciso esperar a alta temporada passar para aproveitar essas cidades”, comenta Gustavo Vedovato, Country Manager do Kayak no Brasil.

Principais dicas

Destinos mais buscados por turistas estrangeiros: O Rio de Janeiro é o mais desejado, seguido por Salvador, Fortaleza, Recife e Natal. No Sul, Florianópolis e Curitiba também estão entre os favoritos;

O Rio de Janeiro é o mais desejado, seguido por Salvador, Fortaleza, Recife e Natal. No Sul, Florianópolis e Curitiba também estão entre os favoritos; Destinos mais acessíveis combinando voos e hospedagem: Belo Horizonte é uma boa opção, com uma média de R$ 1.337 para o pacote de voos e hospedagem. Recife e São Paulo, que estão entre os mais populares, também aparecem nessa lista;

Belo Horizonte é uma boa opção, com uma média de R$ 1.337 para o pacote de voos e hospedagem. Recife e São Paulo, que estão entre os mais populares, também aparecem nessa lista; Preços médios mais acessíveis para aluguel de carros: Para quem prefere viagens de carro, o valor médio da diária em destinos domésticos é de R$ 184, especialmente no Nordeste. Em destinos internacionais, o preço varia entre R$ 170 e R$ 360.