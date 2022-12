Para além dos gramados, três vinhos para conhecer o terroir croata

Nesta sexta-feira, 9, a seleção brasileira enfrenta ninguém menos que a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo. Com disputa em campo, a taça fica livre para provar o que o país do nosso adversário oferece de melhor. O CEO e sommelier Stéphane Kaloudoff, da Sociedade da Mesa, primeiro clube de vinhos do Brasil, selecionou três rótulos especiais para apreciarmos até o último gole, enquanto damos força aos nossos jogadores daqui.

Conhecida pelo seu cultivo de uvas nativas e pela criação de rótulos únicos, a Croácia, cuja viticultura tem mais de 2.500 anos, conquistou ótimas posições no ranking de melhores vinhos do mundo.

O tinto Kutjevo de Gotho Pinot Crni (2018), feito de uvas cultivadas nos vinhedos Hrnjevac, passa seis meses em barris de carvalho de 15.000 – 3.000 litros antes de ser engarrafado.

Seus aromas florais, de ervas secas comuns, com um toque de pimenta branca, e seu sabor, agradavelmente amargo, com boa acidez e taninos macios e finos, fazem dele uma excelente pedida para acompanhar carnes vermelhas e peixes, como sardinha, atum ou tartare de salmão (R$ 257,65).

Já o Korlat Svrah é um vinho tinto de safra 2016, cultivado em uma das regiões vitivinícolas mais importantes do mundo. Sua uva Syrah é uma variedade nativa do Oriente Médio, o que confirma o fato de alguns dos maiores vinhos da atualidade serem produzidos a partir dessa casta ou de ser ela um ingrediente de grandes blends de vinhos.

Destaque também para o design e os rótulos das garrafas de vinhos Korlat, que já ganharam o prêmio mundialmente famoso, o Red Dot Award. O vinho oferece aromas de frutas vermelhas maduras (cereja e frutas pretas, como amoras e passas). A bebida ainda possui traços picantes de especiarias, café, chocolate e um delicado toque de tabaco (R$ 369, 41).

Por fim, o Korlat Cabernet Sauvignon 2016 (R$ 369,41), que tem sua uva cultivada e elaborada na região de Korlat. O vinho vem de um segmento especial pelo design de suas garrafas, as quais também ganharam o prêmio Red Dot Award.

Seu rótulo possui elementos acentuados e modernos, com a particularidade de ser impresso diretamente na garrafa, por meio de técnicas especiais de impressão. De aroma concentrado, a bebida possui taninos maduros e um leve resíduo de açúcar não fermentado, resultando em um vinho único e agradável para celebrações.

