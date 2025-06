Presente com propósito: Pandora apresenta design escultural para inspirar o Dia dos Namorados

Para o Dia dos Namorados, a Pandora, maior joalheria do mundo, celebra joias icônicas e novas criações que se tornam verdadeiros símbolos de significado para cada história de amor única.

A nova campanha, que apresenta casais e amigos da vida real, traz uma seleção cuidadosamente trabalhada de peças icônicas e novos designs para datas que celebrem a importância dos vínculos nos relacionamentos, sejam eles amorosos ou de amizade.

As novidades chegam pelas linhas Timeless, Moments e Essence. Na campanha “Be Love”, casais reais protagonizam uma narrativa que valoriza vínculos diversos, aproximando a marca de públicos que buscam autenticidade e expressão pessoal.

Entre os destaques da coleção Timeless, estão os Brincos de Argola Pandora Timeless Sparkling Hearts e o Colar Pandora Timeless Pavê com corrente estilo cubana — peças que reinterpretam símbolos clássicos da data com um toque contemporâneo.

Já a coleção Moments ganha reforços como o charm Rosa em Flor Oversized, com acabamento texturizado feito por ponta de diamante, charm do Cupido, feito em prata esterlina com banho de ouro 14k e verso personalizável. Há também o charm em formato de quebra-cabeça, que forma a palavra “LOVE” ao ser girado — símbolo direto da proposta da marca de criar joias que contam histórias.

A coleção Essence, por sua vez, traduz com ousadia o conceito de amor expandido. Inspiradas nas formas fluidas da natureza e no design nórdico, as joias trazem contornos orgânicos e detalhes esculturais que representam a liberdade de amar — pessoas, lugares ou paixões — do seu jeito.

Entre os lançamentos estão o Bracelete de Coração Assimétrico banhado a ouro 14k, com design ondulado que se divide em um coração imperfeito, o anel de coração vazado em prata e os brincos assimétricos que completam o conjunto.

Protagonizada pela supermodelo italiana Vittoria Ceretti, a campanha exalta o amor como força criativa e livre de rótulos.

Novo olhar para o varejo físico

A renovação da marca se reflete também nas lojas físicas, agora com o conceito Evoke, que propõe espaços mais intuitivos e voltados para a personalização.

Um dos destaques é a máquina de Engravings, que permite gravar nomes, datas ou mensagens nos charms da coleção homônima. O objetivo da marca é claro: transformar a joia em algo mais do que um presente pontual, e sim em um acessório de uso diário, carregado de significado.