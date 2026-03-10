Onde assistir 'F1: O Filme'? Longa recebeu 4 indicações ao Oscar

A 98ª edição do Oscar já tem data marcada para o dia 15 de março. E quem quer chegar à cerimônia com o checklist de filmes completo precisa se preparar.

O sucesso de bilheteria F1 é um dos principais nomes nas listas dos espectadores da premiação. Com uma indicação a Melhor Filme, o longa também foi figurinha carimbada nas categorias técnicas do prêmio.

Está indicado também a Melhor Som, Melhor Montagem e Melhores Efeitos Visuais.

Onde posso assistir F1: O Filme?

O filme está disponível na Apple TV e Prime Video (valor adicional).

Sinopse: Na década de 1990, Sonny Hayes era o piloto mais promissor da Fórmula 1 até que um acidente na pista quase encerrou sua carreira. Trinta anos depois, o proprietário de uma equipe de Fórmula 1 em dificuldades convence Sonny a voltar a correr e se tornar o melhor do mundo.

Quando será a cerimônia dos Oscars 2026?

A 98ª edição do Oscar acontece no domingo, 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Hollywood.

A cerimônia começa às 20h no horário de Brasília. O tapete vermelho oficial tem início às 19h30, conforme o comunicado oficial da Academia.

Onde assistir ao Oscar 2026?

No Brasil, a transmissão ao vivo será feita pela TV Globo na TV aberta, pela TNT na TV fechada e pelo streaming da Max.