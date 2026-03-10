Onde assistir 'F1: O Filme'? Longa recebeu 4 indicações ao Oscar

F1: com Brad Pitt no elenco, o longa foi um dos grandes sucessos de 2025 (F1: O Filme/ Apple Originals/ WDB Pictures)
Redação Exame
Publicado em 10 de março de 2026 às 10h23.
A 98ª edição do Oscar já tem data marcada para o dia 15 de março. E quem quer chegar à cerimônia com o checklist de filmes completo precisa se preparar.
O sucesso de bilheteria F1 é um dos principais nomes nas listas dos espectadores da premiação. Com uma indicação a Melhor Filme, o longa também foi figurinha carimbada nas categorias técnicas do prêmio.
Está indicado também a Melhor Som, Melhor Montagem e Melhores Efeitos Visuais.
O filme está disponível na Apple TV e Prime Video (valor adicional).
A 98ª edição do Oscar acontece no domingo, 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Hollywood.
A cerimônia começa às 20h no horário de Brasília. O tapete vermelho oficial tem início às 19h30, conforme o comunicado oficial da Academia.
No Brasil, a transmissão ao vivo será feita pela TV Globo na TV aberta, pela TNT na TV fechada e pelo streaming da Max.