Oscar 2022: Confira os indicados ao prêmio de Melhor Filme

O que a Forma da Água, Green Book: O Guia, Moonlight: Sob a Luz do Luar, Parasita e Nomadland têm em comum? Todos os filmes foram indicados e ganharam na categoria de Melhor Filme do Oscar em seus respectivos anos.

A lista de indicados ao Oscar é bastante grande, e com ela, o desafio para assistir todos os filmes da premiação. O festival acontece no dia 27 de março e quanto mais a data se aproxima, maiores se tornam as especulações sobre quem será o ganhador de Melhor Filme, a maior categoria da noite.

Os 10 indicados a Melhor Filme no Oscar 2022

Belfast

Com direção de Kenneth Branagh, Belfast conta a história como um garoto e sua família tentam equilibrar a rotina com os conflitos entre católicos e protestantes na região de Ulster, na Irlanda do Norte. O filme, em preto e branco, trabalha bem os planos e texturas e lembra a estética do fotógrafo norte-americano Irving Penn. Além de ser um recorte quase que biográfico sobre o confronto, o longa traz reflexões sobre os impactos de conflitos armados na vida cotidiana de uma comunidade.

No Ritmo do Coração

No Ritmo do Coração é uma comédia musical que conta a história de Ruby, a única ouvinte em uma família de pessoas surdas. A trama é leve e acompanha a protagonista no seu impasse entre usar sua voz para ser o pilar da família ou conquistar o seu sonho de cantar. O diretor Sian Hender, convidou a ativista pela representatividade dos surdos nos EUA, Marlee Matlin, para viver o papel de Jackie Rossi, mãe de Ruby. O filme é interessante pois contrapõe momentos de muita música e som com as conversas em ASL, libras americanas.

Não Olhe para Cima

Não Olhe para Cima tem direção de Adam McKay, produtor de Os Outros Caras (2010) e roteirista de A Grande Aposta (2015). O filme conta a história de dois astrônomos, vividos por Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, que descobrem um asteroide capaz de extinguir a vida na Terra. Com muito humor, é discutido a questão dos interesses políticos em situações de segurança nacional, a influência da mídia e o poder (e a necessidade) da ciência. O filme está disponível na Netflix.

Drive My Car

Drive My Car é baseado em uma história homônima do escritor japonês Haruki Murakami presente no livro Homens Sem Mulheres (2014). Com uma narrativa que se sustenta estritamente na atuação potente de atores como Hidetoshi Nishijima e Toshiaki Inomata, Drive My Car fala sobre perda, luto, traição e conexão. O longa dramático de quase 3 horas, é singelo na trilha sonora e edição. O filme pode ser assistido na plataforma MUBI.

Duna

Duna traz pela primeira vez Timothée Chalamet e Zendaya contracenando como Paul Astredes e Chani. Com fotografia e figurino impecáveis, Duna consegue te teletransportar para uma outra realidade. O filme, baseado no livro de mesmo nome do Frank Herbert, conta a clássica jornada do herói – onde Paul precisa descobrir se ele é realmente o escolhido para salvar o povo e o tempero, que funciona como um combustível e moeda de troca retirada dos desertos do planeta, das mãos do mal. O filme pode ser alugado na Apple TV.

King Richard: Criando Campeãs

Espere ficar impressionado com a atuação e caracterização de Will Smith em King Richard: Criando Campeãs. O filme acompanha o pai das famosas tenistas Venus e Serena Williams durante os anos de treinamento que antecederam o estrelato. O drama tem um toque de autobiografia, e traz questões importantes sobre o racismo em esportes elitizados como o tênis e a falta de acesso e apoio por grupos minoritários. Prepare-se para se emocionar com a história dessa família que é uma grande campeã.

Licorice Pizza

Talvez essa seja a grande indicação inesperada da categoria, Licorice Pizza é singelo na sua proposta: conta a história de dois amigos em busca dos seus sonhos e desafios durante a adolescência nos anos 70. Apesar da simplicidade na narrativa, o filme supera as expectativas entregando uma grande obra. Em termos estéticos, Paul Thomas Anderson consegue criar uma atmosfera e um universo onde você crê que aquela história (por mais mirabolante que seja) é completamente factível. O longa de pouco mais de duas horas consegue te fazer rir te teletransportando para um mundo fantasioso e leve.

O Beco do Pesadelo

O drama policial de Guillermo Del Toro conta as aventuras de um jovem que manipula as pessoas através de apresentações circenses. Porém, o protagonista – vivido por Bradley Cooper – se dá mal ao cruzar caminho com pessoas tão interesseiras quanto ele e, acima de tudo, perigosas. A fotografia do filme é impecável e vale assistir pela performance de grandes nomes como Cate Blanchett, Toni Collette e Willem Dafoe. O filme está disponível no HBO Max.

