Os vinhos brancos que melhor harmonizam com queijos

Vinhos tintos são os que melhor harmonizam com queijos? Nem sempre, segundo Philippe de Nicolay Rothschild, fundador do e-commerce Edega. A recomendação do francês são os vinhos Chardonnay do produtor Daniel-Etienne Defaix, do Domaine du Vieux Château localizado na Borgonha.

Em parceria com a EXAME, a Edega oferece ainda descontos exclusivos aos leitores, mesmo para os não associados ao clube da marca. Quem comprar por meio do link da EXAME ganha 10% de desconto em todo o portfólio. Para isso, é só acessar o site do e-commerce por meio desse link e, na hora de concluir o cadastro obrigatório, selecionar a opção “Exame” na aba “Como nos conheceu”.

Chablis Vieilles Vignes 2015

O Chablis Vieilles Vignes 2015 é um vinho produzido a partir de vários mostos dos diferentes premiers crus do Domaine Daniel-Etienne Defaix, e de uma cuidadosa escolha de videiras com idade média de 51 anos, algumas plantadas em 1905. Nessa safra de 2015, o Vieilles Vignes apresenta um estilo muito "Chablisien", com frutas cítricas frescas e mineralidade marcante. Na boca, o estilo Defaix sempre procura por um vinho muito bem equilibrado entre, frescor e potência, e um longo final, que poderia dar inveja a vários premiers crus de outros produtores. Por 488,30 reais.

Chablis Premier Cru Les Lys 2006

A mineralidade domina a safra 2006 e, certamente, este é um vinho com uma longa guarda de envelhecimento. Apresenta uma cor dourada, notas de flores brancas, mousserons, trufas brancas e pretas. Um vinho equilibrado, elegante, com uma vivacidade que só encontramos nos vinhos do Daniel-Etienne Defaix. O Les Lys 2006 se apresenta sempre como o mais delicado dos três premiers crus do Defaix. Mais um grande Les Lys de nível real, como era o vinhedo de propriedade dos reis franceses. Por 587,50 reais.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.