Os quatro segredos de viagem dos super ricos

Jaclyn Sienna India é a fundadora da Sienna Charles, uma agência que cuida dos desejos dos mais ricos em suas viagens. Recentemente, ela compartilhou com a CNBC quatro segredos de viagens de que os super ricos tiram vantagem na hora de viajar.

De acordo com a especialista, está na moda ficar em casas de campo ou iates alugados por bilionários. Assim, o dono da propriedade já treinou a equipe para atender às vontades mais extraordinárias e chiques dos convidados, de forma que toda a experiência se torna personalizada.

Outro hábito dos ultra ricos é evitar a bagagem. Desse modo, em vez de lidar com malas e mochilas, como a maioria das pessoas, eles enviam seus pertences por correio. Os bens chegam no destino no dia seguinte sem a necessidade de se encarregar de pesos e bolsas.

Na terceira posição, no lugar de visitar restaurantes de elite quando viajam, esses indivíduos têm contratado chefs particulares. O costume pode fazer com que eles evitem filas e mesas cheias em nome de uma experiência muito mais privada e exclusiva.

Por fim, o principal objetivo dos super ricos é fazer passeios únicos. Dessa forma, é menos provável que eles visitem locais tipicamente considerados populares para férias do que ilhas de menor tamanho e menos conhecidas, por exemplo.

Com informações da CNBC.