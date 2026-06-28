Os melhores restaurantes do Nordeste em 2026, segundo a Casual EXAME

100 Restaurantes 2026: os melhores do Nordeste (Divulgação/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 28 de junho de 2026 às 15h02.
A região Nordeste reafirma a posição de destaque e potência na gastronomia brasileira em 2026. É o que mostra o ranking Os 100 Melhores Restaurantes do Brasil da Casual EXAME: são 13 estabelecimentos entre os melhores do país.
Com uma presença robusta que se estende por Alagoas, Bahia, Ceará e Pernambuco, a cena nordestina nesta edição é marcada por uma profunda valorização do território e a transformação de insumos provenientes do mar e do interior em experiências de alta cozinha que respeitam as raízes enquanto abraçam a inovação.
O grande expoente da região é Salvador, que domina o cenário regional com seis representantes, liderados pelo Origem (4º lugar), onde o casal Fabricio Lemos e Lisiane Arouca celebra dez anos revisitando as influências do Recôncavo Baiano.
Após figurar no primeiro lugar neste ranking em 2025, o restaurante soteropolitano tem motivos para continuar as celebrações. Neste ano, a casa comemora 10 anos de história, e o casal de chefs Fabricio Lemos e Lisiane Arouca festeja com pratos que revisitam uma influência contínua na cozinha e no lar, o Recôncavo Baiano. Com 14 etapas divididas em quatro atos, o Menu Recôncavo 2.0 (R$ 420) conta as histórias da casa com receitas já clássicas como o “abarajé”, combinação de abará e acarajé servida com vatapá, e o ravioli de vatapá, uma das criações mais emblemáticas de Lemos. Também entram em cena novidades como o peixe com arroz negro e quiabo, o tortellini de vatapá com carabineiro e emulsão Kirimurê, a carne de sol com purê de couve-flor com missô e o cupim com gnocchi de aipim e abobrinha com queijo de cabra. Já a parte doce traz as memórias da infância de Arouca, criada na cidade de Amargosa. “Quando pequena, ia à feira com meu pai e sempre voltava com um pote cheio de jabuticaba nas mãos”, diz. Da lembrança nasceu a sobremesa “Jabuticabeira”, que combina três tipos de sorvete: de jabuticaba, de uva preta e iogurte, cobertos por tuille feita de batata-doce roxa, ingrediente local abundante.
Serviço: Alameda das Algarobas, 74, Caminho das Árvores, Salvador. De terça a sábado, das 19h às 23h.
Se houve um restaurante que se destacou em um ano foi o Boia, que saltou 51 posições de 2025 para hoje. Mérito do chef Kaywa Hilton, que faz da sua cozinha no Horto Florestal, em Salvador, uma extensão da Baía de Todos-os-Santos. Não espere pratos que fazem a tradição da culinária baiana apenas. Na casa, as referências de Hilton se mesclam entre as heranças familiares da mãe francesa e do pai brasileiro. Chegam à mesa o poivre de atum maturado (R$ 98), um lombo de atum selado, molho poivre e mil folhas de macaxeira. No salão está uma vitrine com peixes inteiros à vista na câmara de maturação. Além do atum, também são servidos pescados não tão famosos como sororoca, guaricema, xaréu, olho de boi e o que estiver mais fresco no dia. A França também encontra o Brasil na parte mais adocicada do menu com o creme monté de mel (R$ 36), com sorvete de boursin de cabra, crocante de mel e mel de uruçu nordestina.
Serviço: Rua José Avena, 01 – Horto Florestal, Salvador. De terça a sábado, das 12h às 16h e das 18h30 às 23h; domingo, das 12h às 16h
Com trajetórias que passam por cozinhas de excelência no Brasil, Europa e Estados Unidos, o casal de chefs Dante Bassi e Kafe Bassi imprime desde 2018 as referências coletadas pelo mundo na cozinha do Manga. De frente para a praia, o restaurante tem acesso privilegiado a peixes e frutos do mar diretamente dos pescadores, muitas vezes logo após o retorno do mar. Um mergulhador da região traz ouriços e lagostas, que podem ser degustados no menu de nove etapas. As refeições sempre se iniciam com um confortante consomê de boas-vindas. Na versão atual, ele é feito com lambreta, galinha poedeira, tucupi, cogumelo, açafrão e um buquê de ervas da horta cultivada ali mesmo no terraço.
Serviço: Rua Professora Almerinda Dultra, 40 - bairro Rio Vermelho – Salvador, BA. De terça a sexta, das 19h às 22h30. Sábado das 12h30 às 15h e das 19h às 22h30.
Desde 2006, o restaurante se dedica a apresentar os sabores ancestrais aos comensais. Sob o lema “cozinha patrimonial da Bahia”, o menu traz pratos como a poqueca, variação anterior à moqueca, e remonta às ligações entre culinária baiana e o candomblé. Para desenvolver seus menus, a chef Leila Carreiro se pauta muito em estudos e textos de Manuel Querino, um dos grandes pesquisadores da cultura alimentar do estado.
Serviço: Rua do Meio, 178, Rio Vermelho, Salvador. Abre de segunda a domingo, das 12h às 17h.
Localizado no centro histórico de Piranhas, no sertão de Alagoas, o Nalva Cozinha Autoral é um restaurante idealizado pelo chef Antônio Mendes, que une gastronomia contemporânea e ingredientes nordestinos. Inspirado pelo Rio São Francisco e pelas memórias afetivas de sua avó Nalva, o espaço valoriza produtos como carne de sol, bode, macaxeira, feijão verde e pescados locais. Também funciona como restaurante-galeria e abriga a marca Cari, com charcutaria artesanal.
Serviço: Rua José Martiniano Vasco. Horário de funcionamento: de terça a sábado, das 19h às 23h. Domingo: 12h às 15h e 19h às 23h.
Foi em 1999 que o chef Wandersson Medeiros assumiu o restaurante de sua família, um clássico da capital de Alagoas, que neste ano completa 37 anos. Mas, muito antes, já existia uma tradição familiar na produção da carne de sol, em Picuí, sertão paraibano, há mais de 130 anos. Com o passar do tempo, o restaurante tornou-se referência da Nova Cozinha Nordestina. No menu, ingredientes típicos como queijo de coalho, mandioca, coco e rapadura. Atualmente, o chef se divide entre o restaurante e o buffet de eventos W Gourmet, um expoente nos eventos da região de Milagres, em Alagoas.
Serviço: Avenida da Paz, 1140, Jaraguá, Maceió. Tel. (82) 98805-0176. Todos os dias, das 11h às 17h.
Um dos clássicos da capital soteropolitana é um restaurante de fato “amado” por locais e turistas. À frente da marca de 20 anos estão o chef Edinho Engel e o empresário Flávio Bandeira. A primeira unidade, icônica, tem vista exuberante para a Baía de Todos-os-Santos. No segundo semestre de 2025, inauguraram uma segunda casa, o Amado Salvador, no Salvador Shopping, mantendo-se fiéis ao conceito de hospitalidade calorosa e valorização da cozinha brasileira, com pratos principalmente do mar.
Serviço: Avenida Lafayete Coutinho, 660, Comércio. Tel. (71) 99231-4660. Segunda a sábado, das 12h às 23h, e domingo, das 12h às 17h.
Os chefs Fabricio Lemos e Lisiane Arouca, do Grupo Origem, acabam de reabrir o Orí Rooftop em uma nova localização, no centro histórico de Salvador. Agora, estão instalados no rooftop do Casario da Misericórdia, com vista para o cartão-postal Elevador Lacerda. Irmão do Orí (localizado no Horto), que é mais casual, o menu da casa traz apresentações criativas e pratos sofisticados, que podem ser apreciados de dia e à noite.
Serviço: Rua Chile, 1, Centro Histórico, Salvador. Terça a domingo, das 12h às 23h.
A história do restaurante tem seus primórdios há quase 70 anos, quando a família Matsumoto, natural de Sasebo, no Japão, chegou ao Brasil. Já o restaurante em questão celebra 40 anos de existência em 2026. O chef André Saburó, que aprendeu a cozinhar principalmente com seu pai e tio, tornou-se conhecido por sua atuação e destreza no manuseio do atum, para aproveitar ao máximo o pescado. Em seu restaurante, é possível provar pratos como o sarapatum, uma releitura do sarapatel nordestino, e o stinco de atum.
Serviço: Rua Xavier Marques, 134, Aflitos. Segunda a sexta, das 11h30 às 15h e das 18h às 23h. Sábado, das 12h às 15h30 e das 18h às 23h.
Desde 2022, o chef Dário Costa divide seu tempo entre seus restaurantes de Santos (Paru e Madê) e o Benedita, em Fernando de Noronha. A cozinha do Benedita parte da valorização dos ingredientes, sem invenções mirabolantes, e o nome é uma homenagem à sua avó, responsável por algumas receitas da casa.
Serviço: Rua São Miguel, 180 – Vila do Trinta - Fernando de Noronha. De segunda a domingo, das 12h às 23h.
Não tente ir ao Arvo no jantar, porque a sua proposta é outra. Criado pelos sócios Pedro Godoy e Eduardo Freyre, o restaurante ocupa um casarão e aposta em uma atmosfera acolhedora, cercada por árvores e hortas com PANCs. Com café da manhã regional, sempre aos domingos, roda de samba e projetos como o Empório Ar e o ARVO Ateliê, o espaço une gastronomia, cultura e experiência. O menu combina memórias afetivas com toques asiáticos, que pode ser pareado com coquetelaria autoral ou a carta de vinhos 100% brasileira e condizente com a proposta.
Serviço: Rua Djalma Farias, 170, Torreão, Recife. Abre sábado e domingo no café da manhã, das 8h às 11h, e de segunda a sexta, das 11h45 às 16h.
A chef Zinda Carvalho inaugurou o seu restaurante nos anos 2000, após muitos anos vividos na França, período em que trabalhou em cozinhas francesas. Desde então, conquistou destaque na cena da cidade e entre os clientes, muitos deles, habitués. Como o nome já indica, a culinária proposta é majoritariamente do país em que viveu, com pratos como salada niçoise, filé au poivre vert e tarte tatin, além de algumas poucas licenças para pratos brasileiros e até mesmo portugueses.
Serviço: Rua Silva Jatahy, 982, Meireles. De segunda a sábado, das 11h30 às 15h30 e 18h30 às 22h30. Domingo, das 11h30 às 15h30.
Inspirado na bistronomia francesa, conceito que funde técnicas clássicas em ambientes mais casuais, criado nos anos 1990 em Paris, o Gingado propõe aos comensais pratos vistosos, que podem ser pareados com coquetéis ou vinhos, com um serviço descomplicado. Pelas mãos e mentes da chef Lorena Machado, partem da cozinha pratos como o principal camarões, mil-folhas e bisque; e a sobremesa rabanada, chocolate e laranja, ambos do menu fixo; ou especiais da semana.
Serviço: Rua Eduardo Garcia, 201. De terça a quinta, das 18h às 23h. De sexta e sábado, das 12h às 23h. De domingo, das 12h às 16h.
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