Os 5 melhores filmes e séries para ver no final de semana de Carnaval

Para o final de semana de carnaval pandêmico, selecionamos filmes e séries recém lançados no streaming para aproveitar em casa. Filmes de suspense, ação e romance, e séries de comédia e terror disponíveis na Netflix e no Prime Video.

Relatos do Mundo (Netflix)

Cinco anos depois da Guerra Civil, o capitão Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks), veterano de três guerras, agora viaja de cidade em cidade para contar histórias reais, compartilhando notícias sobre presidentes e rainhas, grandes disputas, catástrofes devastadoras e aventuras emocionantes nos cantos mais distantes do planeta.

Nas planícies do Texas, ele conhece Johanna (Helena Zengel, de "Transtorno Explosivo"), uma garota de 10 anos de idade que foi adotada pelo povo Kiowa há seis anos e criada como um deles. Hostil a um mundo que nem chegou a conhecer, agora Johanna está sendo devolvida aos tios biológicos contra sua vontade.

Kidd concorda em levar a criança até seus tutores legais. Durante a viagem de centenas de quilômetros pelo deserto implacável, os dois enfrentam grandes desafios humanos e naturais enquanto procuram um lar para chamar de seu.

Cena do Crime – Mistério e Morte no Hotel Cecil (Netflix)

Do diretor Joe Berlinger (Conversando com um serial killer: Ted Bundy, Paradise Lost), Cena do Crime – Mistério e Morte no Hotel Cecil é a primeira temporada de uma nova série documental que desconstrói a mitologia e os mistérios em torno de locais infames de crimes contemporâneos.

Há quase um século, o Hotel Cecil, no centro de Los Angeles, é associado a algumas das mais notórias atividades da cidade, de mortes prematuras a hóspedes serial killers. Em 2013, a universitária Elisa Lam estava hospedada no Cecil quando desapareceu, iniciando um frenesi na mídia e mobilizando uma comunidade global de detetives online ansiosos para solucionar o caso. O desaparecimento de Lam, o mais recente capítulo na complexa história do hotel, oferece uma visão arrepiante e cativante de um dos locais mais nefastos de LA.

Ponto Vermelho (Netflix)

O filme é um suspense de ação ambientado nos montes suíços. O filme acompanha David e Nadja, um jovem casal que enfrenta uma crise no casamento. Com a gravidez de Nadja, os dois decidem fazer uma viagem ao norte da Suécia para acampar e tentar recuperar o relacionamento. No entanto, uma briga com dois caçadores locais começa a transformar essa escapada romântica em um pesadelo. Um ponto vermelho de laser aparece na barraca dos dois, que são forçados a fugir nesse ambiente gelado e selvagem. Totalmente isolados nas montanhas, eles são perseguidos por atiradores implacáveis. Além de lutar para sobreviver, o casal também precisa lidar com os fantasmas do passado.

Funerária Família Bernard (Netflix)

Em 2017, Ryan Bernard inaugurou a Funerária R Bernard, oferecendo pacotes completos e econômicos para ajudar a comunidade arcar com as altas despesas dos funerais. Esta comédia dramática gira em torno da empresa, gerenciada pela família Bernard, que busca oferecer cuidados e serviços de alto nível, ajudando os clientes a se despedir dos entes queridos sem perder o bom humor. Com essa profissão tão difícil, os Bernard sempre precisam apoiar uns aos outros e têm a própria receita para não deixar o trabalho atrapalhar o relacionamento da família: compreensão com um toque de sarcasmo e uma dose extra de honestidade. É uma funerária fora do comum, administrada por uma família extraordinária.

The Map of Tiny Perfect Things (Prime Video)

O adolescente superdotado Mark (Kyle Allen) está felizmente vivendo o mesmo dia em um loop infinito, quando seu mundo é virado de cabeça para baixo pela misteriosa Margaret (Kathryn Newton), também presa no mesmo loop. O que se segue é uma história de amor com uma reviravolta fantástica, enquanto os dois lutam para descobrir como e se conseguirão escapar do dia sem fim.