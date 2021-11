Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre ficção científica e confeitaria, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, as estreias incluem o reality show de confeitaria School of Chocolate e o filme Ferida, com Halle Berry como uma lutadora de MMA que saiu do esporte desacreditada. Já na HBO Max, o destaque fica a estreia de Duna.

Como de costume, a Casual selecionou 5 filmes e séries para você ficar de olho nos próximos dias. Confira.

Duna (HBO Max)

A produção, dirigida por Denis Villeneuve, é a adaptação do livro homônimo do americano Frank Herbert, considerado um dos maiores clássicos da literatura de ficção científica. Na trama, a humanidade se organiza em um império espacial e há uma disputa entre três famílias pelo controle do planeta Arrakis, única fonte de melange - também chamada apenas de "especiaria" -, que movimenta toda a economia desse universo, como uma metáfora de Frank Herbert para a exploração de petróleo.

O filme também está disponível em outras plataformas digitais, para compra e aluguel. Ao comprar o filme pela Apple TV, por exemplo, o espectador ganha 6 minutos conteúdo adicional exclusivo.

Pan Y Circo (Amazon Prime Video)

Moderada pelo ator e cineasta mexicano Diego Luna, a segunda temporada de Pan Y Circo provará que nenhum assunto está fora de questão quando se tem os ingredientes certos. Os assuntos desta edição incluem violência de gênero, devastação do meio ambiente, descriminalização do aborto, racismo e identidade e guerra às drogas.

Ferida (Netflix)

Jackie Justice (Halle Berry) é uma lutadora de MMA que saiu do esporte desacreditada. Sem sorte na vida, ela passa anos acumulando raiva e arrependimento, até que é convencida a entrar em um esquema de lutas clandestinas pelo empresário e namorado Desi (Adan Canto), onde chama a atenção de um promotor de lutas (Shamier Anderson) que promete levá-la de volta ao octógono. Mas o caminho para a redenção se complica quando Manny (Danny Boyd, Jr.), o filho que Jackie abandonou, reaparece. "Ferida" marca a estreia da ganhadora do Oscar Halle Berry como diretora e tem no elenco Adriane Lenox, Sheila Atim, Valentina Shevchenko e Stephen McKinley Henderson. É a história de uma lutadora que reconquista seu lugar dentro e fora do ringue quando ninguém dava mais nada por ela.

School of Chocolate (Netflix)

Oito especialistas em chocolate estão chegando na School of Chocolate para levar suas habilidades de confeitaria a outro nível e ainda disputar o prêmio de 50 mil dólares. O professor é ninguém menos que Amaury Guichon, mundialmente conhecido por criar incríveis peças de chocolate e confeitaria. Mas, ao fim dos oito episódios dessa competição, apenas um sortudo será o "melhor da classe" e levará um monte de prêmios, incluindo até mesmo a oportunidade de mudar de carreira.

A Mais Pura Verdade (Netflix)

Durante um show na cidade onde nasceu, um dos comediantes mais famosos do mundo se vê obrigado a responder: até onde está disposto a ir para proteger tudo o que tem?

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.