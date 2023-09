Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre comédia e ação, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia da série de suspense The Changeling - Sombras de Nova York, baseada no consagrado livro bestseller do escritor norte-americano Victor LaValle. Já na Netflix, estreia da série nacional B.O., estrelada por Leandro Hassum.

The Changeling - Sombras de Nova York (Apple TV+)

A série de suspense baseada no consagrado livro bestseller do escritor norte-americano Victor LaValle é um conto fantástico para adultos: uma história de terror, uma fábula de paternidade e uma odisseia perigosa por uma Nova York desconhecida. Estrelando o ator e rapper norte-americano indicado ao Oscar LaKeith Stanfield ("Atlanta", "Judas e o Messias Negro").

Arquivos da Perversão: Os Abusos na Boy Scouts of America (Netflix)

Este documentário traz entrevistas exclusivas com sobreviventes, ex-funcionários e outras pessoas de interesse para mostrar como a Boy Scouts of America tentou abafar um dos maiores (e mais apavorantes) escândalos de abuso sexual já ocorridos.

B.O. (Netflix)

Após capturar por acidente um bandido foragido ligado à máfia dos caça-níqueis, Suzano (Leandro Hassum), nascido e criado na fictícia Campo Manso, no interior fluminense, é transferido para o olho do furacão na capital carioca. As confusões do novo delegado colocam a 8ª DP do Rio de Janeiro abaixo. Nenhum de seus colegas, sempre prontos para a ação, acredita que ele vai durar muito tempo ali, mas seus métodos nada convencionais aliados ao seu bom coração podem ser justamente a arma secreta que esse grupo precisa para neutralizar o crime.

Top Boy (Netflix)

As ações de Sully no fim da última temporada redefiniram as regras de seu negócio com Dushane. Com a chegada de novos problemas, ameaças externas e internas colocam em risco o império que construíram. Será que eles conseguem coexistir como sempre fizeram em um mundo que está se transformando rapidamente? Ou só há espaço para um chefão?

Depois da Cabana (Netflix)

Lena vive totalmente isolada em uma casa de segurança máxima com os dois filhos, Hannah e Jonathan. Eles comem, vão ao banheiro e dormem sempre nos mesmos horários. Toda vez que o homem aparece, eles formam uma fila para mostrar as mãos. Os três fazem absolutamente tudo o que ele manda. Até que um dia, Lena consegue escapar e, depois de um trágico acidente, é internada, acompanhada pela filha.

"Dear Child" começa onde os suspenses tradicionais terminam: com a redenção. Mas a verdadeira proporção desse pesadelo é revelada quando os pais de Lena chegam ao hospital, na mesma noite. Eles passaram os últimos 13 anos procurando pela filha desaparecida.

Com seis episódios, a minissérie "Dear Child" é baseada no romance homônimo de Romy Hausmann.