Filmes e séries: 5 lançamentos da Disney+ em setembro

O mês de setembro promete muitas novidades no catálogo da Disney+, especialmente para os amantes de séries teens e filmes com clássicos infantis. No período, a plataforma destaca algumas de suas famosas produções, como ‘A Pequena Sereia’, adaptação dos desenhos de sucesso dos anos 80, e a segunda temporada de ‘Eu Sou Groot’, série de um dos personagens mais fofos da Marvel.

Para os fãs de produções musicais, o streaming disponibiliza ‘Minha Música Minha Terra’, um especial com vários artistas falando sobre suas regiões. Já para o público teen, a novidade fica por conta da segunda temporada de ‘Tudo Igual SQN’, uma comédia dramática brasileira.

A seguir, confira mais informações sobre essas e outras obras que estão imperdíveis.

1. Minha Música Minha Terra (01/09)

Produzida pela Bourke, da Rádio Disney, o especial musical conta a história de diversos artistas latino-americanos. Por meio de entrevistas, a obra compartilha como cresceram alguns dos cantores mais famosos e explora as ruas das suas cidades natais, para contar a origem deles próprios e de suas músicas.

Os episódios da série começam a ser liberados no dia 1 de setembro, estreando com a banda Jota Quest e o cantor Carlos Rivera, e se estenderão até o dia 27 de outubro. Ao todo serão 10 episódios, cada um com um artista diferente.

2. A Pequena Sereia (06/09)

Estrelado pela atriz Halle Bailey e digirido por Rob Marshall, o live-action narra a história da bela sereia Ariel, uma jovem que anseia por viver aventuras e explorar o mundo além dos mares. Para isso, ela decide visitar a superfície, onde se surpreende com o encantador Príncipe Eric (Jonah Hauer-King), por quem se apaixona perdidamente.

No entanto, o amor entre duas pessoas de mundos diferentes parece impossível e Ariel decide pedir ajuda à bruxa do mar, Úrsula (Melissa McCarthy), para conseguir um par de pernas e encontrar mais uma vez o seu amado.

Porém, o desejo exige sacrifício e, em troca, ela entrega a voz à vilã. Então, a jovem precisa enfrentar o desafio de se comunicar com o príncipe de outras maneiras, tudo isso enquanto se acostuma a viver em terra firme.

3. Eu Sou Groot (06/09)

A jornada do adorável ‘Groot’ pode até ter sido encerrada no filme ‘Guardiões da Galáxia 3’, mas os fãs não precisam ficar tristes, pois com a sequência ‘Eu Sou Groot’, a Disney+ continua a contar as histórias desse icônico personagem.

Ambientada após os eventos de ‘Guardiões da Galáxia 2’, a primeira temporada da animação acompanha o Baby Groot em diversas aventuras que o colocam em risco, e na segunda temporada não é diferente. Ainda na versão Baby Groot, a continuação traz novos eventos incríveis que prometem agradar o público. E, para os olhos mais atentos, a aparição rápida de uma importante integrante do multiverso da Marvel, apresentada em ‘What If’.

4. Animais de Perto com Bertie Gregory (13/09)

Estreado exclusivamente na plataforma, a série da National Geographic com o cineasta Bertie Gregory é uma daquelas que levam o público a uma viagem inesquecível sem sair de casa. Na obra, os assinantes são presenteados com imagens que detalham a vida na natureza, as batalhas diárias e comportamentos dos animais, tudo isso realizando um tour pela Antártida, Ilhas Galápagos, Botsuana, Patagônia, Indonésia e República Centro-Africana.

5. Tudo Igual SQN (27/09)

Baseada no romance infantojuvenil ‘Na Porta ao Lado’, da escritora brasileira Luiza Trigo, a primeira temporada da produção acompanha a história da jovem Carol (Gabriella Saraivah), uma menina que está passando por grandes transformações em sua vida. Após a sua mãe decidir casar novamente, a adolescente precisa lidar com a convivência de um casal apaixonado e o filho de seu padrasto.

Para melhorar a situação, ela também inicia o primeiro namoro, que traz um turbilhão de novas situações e coloca antigas amizades à prova, isso tudo enquanto desbrava a adolescência. Na segunda temporada, poucas informações foram reveladas sobre a trama, mas, segundo o Disney+, o público pode esperar por muitas revelações e a resolução de assuntos inacabados.