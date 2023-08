Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e drama, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. No Star+, estreia da segunda temporada da série O Urso e a quinta temporada de The Handmaid’s Tale. Já na Apple TV+, estreia da série documental Procurado - A Fuga de Carlos Ghosn.

O Urso (Star+)

A aguardada segunda temporada da premiada série O Urso desembarca com exclusividade no Star+. Nesta segunda temporada, o público conhecerá ainda mais as histórias de vida de Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard "Richie" Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach), enquanto eles embarcam em uma jornada para elevar sua lanchonete a um novo patamar. Através de uma reforma crucial, cada personagem é levado a um processo de transformação pessoal, confrontando seus passados e tomando decisões que moldarão seus futuros.

Na nova temporada, a equipe se depara com a complexidade da burocracia das licenças e contratações, ao mesmo tempo em que mergulha na beleza e angústia criativa de desenvolver um novo cardápio. Essa transição também traz consigo a demanda de um novo desafio: atender aos clientes. Os funcionários precisam se adaptar a formas diferentes de interagir, ampliando suas habilidades e relacionamentos. Nesse processo, eles descobrem o significado de servir, tanto aos clientes quanto uns aos outros.

The Handmaid’s Tale (Star+)

Baseada no best-seller “O Conto da Aia” de Margaret Atwood e criada por Bruce Miller, “The Handmaid’s Tale” conta a história distópica de Gilead, uma nova nação governada por um grupo de fundamentalistas religiosos. Nela, a liberdade dos cidadãos é oprimida sob uma nova organização de castas com deveres e direitos estabelecidos, que visa retornar aos valores tradicionais em um contexto ecológico catastrófico e uma baixa taxa de natalidade. June Osborne (Elisabeth Moss), é uma jovem que, sob esse novo regime, é forçada a separar-se de sua família e viver como uma serva, agora chama Offred, na casa de um dos comandantes do regime, Fred Waterford (Joseph Fiennes) e sua esposa Serena Joy (Yvonne Strahovski).

A nova temporada de dez episódios retoma a história de June, que enfrenta as consequências de matar o Comandante Waterford enquanto luta para redefinir sua identidade e seu propósito. Enquanto isso, Serena tenta melhorar sua imagem em Toronto, à medida que a influência de Gilead se espalha para o Canadá. O comandante Lawrence (Bradley Whitford) trabalha com Nick (Max Minghella) e a tia Lydia (Ann Dowd) na tentativa de reformar Gilead e subir ao poder. Enquanto isso, June, Luke (O-T Fagbenle) e Moira (Samira Wiley) lutam contra a crescente nação à distância, seguindo com a missão salvar-se e reunir-se com Hannah.

Procurado - A Fuga de Carlos Ghosn (Apple TV+)

A série documental conta a fascinante história do CEO que se tornou fugitivo Carlos Ghosn (nascido em Rondônia em 1954). Em quatro episódios, a série apresenta a sua implacável ascensão à liderança do mundo corporativo, sua chocante prisão e a inacreditável fuga que surpreendeu todo o mundo. O executivo Carlos Ghosn pela primeira vez conta a sua versão do início ao fim dessa história de repercussão internacional. A série apresenta também entrevistas com os principais envolvidos na saga, incluindo Mike Taylor, o ex-boina verde que orquestrou a angustiante fuga de Ghosn.

Untold: Entre o Campo e o Crime (Netflix)

A Flórida é conhecida pelo amor ao futebol americano universitário, e um de seus destaques é a incrível trajetória do Florida Gators de 2005 a 2010. Após um período de sucesso nos anos 1990 com o técnico Steve Spurrier, as vitórias da Universidade da Flórida chegaram ao fim em 2005. Até que surge Urban Meyer, o novo técnico dos Gators, cujo estilo agressivo rende uma série de vitórias lendárias e problemas que vão muito além do vestiário. Em entrevistas com o próprio técnico somadas a imagens de arquivo, Meyer e alguns dos grandes atletas treinados por ele, como Brandon Siler, Tim Tebow, Brandon Spikes, Major Wright e Ahmad Black, entre outros, dão ao público uma perspectiva inédita sobre a campanha que levou os Florida Gators de azarões a ganhadores de dois títulos do campeonato BCS. Com uma análise detalhada de algumas das vitórias e derrotas mais impressionantes dos Gators, esta série documental em quatro episódios detalha o turbulento reinado de Meyer e não tem medo de abordar o lado mais conturbado de sua liderança, bem como os perigos de jogadores chegarem ao estrelato tão jovens.

Quem é Erin Carter? (Netflix)

Conheça Erin Carter, uma professora substituta britânica que mora em Barcelona com seu amoroso marido, Jordi, e sua filha Harper. Erin conseguiu construir uma vida comum em Santa Alma, uma comunidade fictícia de luxo na periferia da cidade, até que um dia ela é pega em um assalto violento no supermercado local. E quando um dos ladrões afirma reconhecê-la, a vida de Erin começa a desmoronar. Ela é forçada a lutar para limpar seu nome e proteger sua família... Mas ela é realmente quem afirma ser?