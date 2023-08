Impuros: MC Carol será personagem na série e cria rap para divulgar nova temporada; veja o vídeo

A quarta temporada de “Impuros”, série dramática do selo Star Original Productions, estreia dia 30 de agosto exclusivamente no Star+. Dirigida por René Sampaio, Tatiana Fragoso e Tomás Portela, a produção – indicada ao Emmy Internacional em 2019 e 2020 na categoria de Melhor Ator, para Raphael Logam – se passa no Rio de Janeiro dos anos 1990, em um território conflagrado por problemas sociais e onde a oportunidade do crime é muito tentadora.

Para celebrar a chegada da nova temporada, o Star+ divulgou dois vídeos promocionais divertidos para o público. O primeiro vídeo anuncia a estreia da nova temporada e reúne antigos e novos nomes da casa, como: Raphael Logam, Rui Ricardo Diaz, Bruno Gissoni, Sérgio Malheiros, Bruna Marquezine, entre outros.

MC Carol em Impuros

Nessa nova temporada, a icônica MC Carol entra no elenco da série como a personagem Marcelão, uma detenta afrontosa e cabeça-quente que cruzará o caminho dos personagens já conhecidos pelo público. Em um videoclipe mais do que especial, MC Carol canta um rap relembrando as temporadas anteriores.

O que esperar da 4ª temporada de Impuros?

Na 4ª temporada de Impuros, Evandro do Dendê (Raphael Logam) entra em guerra contra a máfia do Jogo do Bicho e sofre um atentado quase fatal, enquanto enfrenta sérios problemas familiares. Sem saber quem mandou matá-lo, ele deseja eliminar todos os seus oponentes e crescer na hierarquia do Comando.

Porém, quanto mais poder Evandro ganha, mais ele tem a perder. Enquanto ele tenta se aproximar de novo da mãe, Arlete (Cyria Coentro), Geise (Lorena Comparato), frustada com as falsas promessas do marido, passa a tomar iniciativa nos negócios fora do Brasil.

O policial Victor Morello (Rui Ricardo Diaz) persiste na implacável caçada pelo rival, enquanto precisa lidar com a fuga da filha Inês (Karize Brum) que irá lhe reservar novos desafios pessoais e profissionais, ganhando um novo parceiro, Roberto Santos (Bruno Gissoni). A disputa pelo controle do tráfico e do Ouro Branco está ainda mais acirrada.

Todos os episódios da 4ª temporada estreiam em 30 de agosto exclusivamente no Star+.