Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre drama e ação, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na HBO Max, estreia da minissérie "Amor e Morte", baseada em uma história real, protagonizada por Elizabeth Olsen e Jesse Plemons. Já na Apple TV+, estreia da série dramática "Silo", baseada na trilogia distópica do escritor norte-americano Hugh Howey.

Amor e Morte (HBO Max)

Dois casais frequentadores de uma igreja possuem uma vida tranquila em uma pequena cidade no Texas, até que um deles comete um crime. A minissérie é baseada em uma história real, protagonizada por Elizabeth Olsen e Jesse Plemons, e dos produtores executivos de Big Little Lies e The Undoing.

Silo (Apple TV+)

A série dramática é baseada na trilogia distópica do escritor norte-americano Hugh Howey (best-seller do New York Times). Criada pelo roteirista indicado ao Emmy Graham Yost ("Irmãos de Guerra", "Justified"), que também trabalha como showrunner. O indicado ao Oscar Morten Tyldum ("Em Defesa de Jacob", "O Jogo da Imitação") dirige os três primeiros episódios. No elenco, estão: Rebecca Ferguson ("Duna", os filmes de "Missão: Impossível"), que também atua como produtora executiva, a indicada ao Emmy Harriet Walter ("Succession", "Ted Lasso"), e o vencedor do Oscar Tim Robbins ("Sobre Meninos e Lobos", "O Preço da Verdade"), entre outros.

Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton (Netflix)

Ambientada antes de Bridgerton, a série retrata a ascensão da rainha Charlotte à notoriedade e ao poder, mostrando como seu casamento com o rei George foi mais do que uma grande história de amor, representando uma importante mudança na sociedade, criando o mundo dos personagens de Bridgerton.

Santuário do Sumô (Netflix)

Um delinquente juvenil se torna um aprendiz de sumô e se vê em rota de colisão com um lutador sem voz que guarda um segredo. Um olhar corajoso sobre o ventre do sumô profissional, um mundo cheio de jovens com ambições de dinheiro, mulheres, fama e poder. Esta é a história do ringue de sumô onde existe um santuário com uma história de mais de 1.500 anos na cultura tradicional do Japão e como cerimônia religiosa.

Vilarejo do Amor (Netflix)

Solteiros se mudam para uma casa nas montanhas para descobrir se um ambiente tranquilo e idílico, longe das realidades do mundo, pode ajudar no amor. Os participantes têm a missão de encontrar o amor eterno, mostrando suas verdadeiras faces, com choros, risos e confrontos. Será que o participante encontrará seu último amor e deixará a casa e a vila acompanhado? Este é o novo reality show de namoro japonês da Netflix.